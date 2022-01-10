Ay'da tespit edilen gizemli kulübe hakkındaki gerçek ortaya çıktı

Çin'in Ay'a gönderdiği uzay aracı kulübeye benzeyen bir yapı keşfetti. İlk fotoğrafların çok uzakta olması nedeniyle uzaylı tartışmaları yapıldı. Ay kaşifi sonunda gizemli nesneye yaklaşabildi ve gerçek ortaya çıktı.

Haberler - ntv.com.tr 10.01.2022 - 07:35

Ay'da tespit edilen gizemli kulübe hakkındaki gerçek ortaya çıktı - 1

Çin'in uzay programı kapsamında 2019'da Ay'ın uzak tarafına indirdiği Yutu-2 aracı yaklaşık üç yıldır Dünya'nın uydusu üzerinde çalışma yapıyor.

Ay'da tespit edilen gizemli kulübe hakkındaki gerçek ortaya çıktı - 2

Yutu-2'nin kameralarına takılan bir görüntü uzayda gizemli kulübe söylentilerine neden oldu.

Ay'da tespit edilen gizemli kulübe hakkındaki gerçek ortaya çıktı - 3

Bir kraterin ağzındaki küp şeklindeki yapı internette kısa sürede uzaylı konuşmalarına neden oldu.

Ay'da tespit edilen gizemli kulübe hakkındaki gerçek ortaya çıktı - 4

Ancak Çinli bilim insanları tespit edilen nesnenin şaşırtıcı olmayacak bir şekilde taş olduğunu söyledi.

Ay'da tespit edilen gizemli kulübe hakkındaki gerçek ortaya çıktı - 5

Taşa şimdi ise şeklinden dolayı bilim insanları "Ay tavşanı" adını koydu. Yutu, Çince'de Ay tavşanı anlamına geliyor.

Ay'da tespit edilen gizemli kulübe hakkındaki gerçek ortaya çıktı - 6

Aralık başında tespit edilen nesneye 900 metrelik yolculuk yaklaşık bir ay sürdü. Bu da uzayı keşfetmenin ne kadar zahmetli bir iş olduğunu ortaya koyuyor.

Ay'da tespit edilen gizemli kulübe hakkındaki gerçek ortaya çıktı - 7

Yutu-2 Güneş enerjisiyle çalışıyor bu nedenle bazen çalışmasını durduruyor. Ayrıca Ay'ın uzak tarafı aynı zamanda Ay'ın karanlık yüzü olarak da biliniyor. Bu bölgede Güneş ışığı daha az bulunabiliyor.

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