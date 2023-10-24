Ay'ın daha önce düşünülenden 40 milyon yıl daha yaşlı olduğu ortaya çıktı (Ay kaç milyar yaşında?)

"İNANILMAZ BİR ŞEY"

Çalışmanın baş yazarı Glasgow Üniversitesi'nden Dr. Jennika Greer, "Elinizde tuttuğunuz kayanın Ay'ın şimdiye kadar bulduğumuz en eski parçası olduğunu kanıtlayabilmek inanılmaz bir şey. Bu, Dünya hakkındaki pek çok soru için bir dayanak noktası. Bir şeyin ne kadar eski olduğunu bildiğinizde, geçmişinde ona ne olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz.” diye konuştu.