Ay'ın daha önce düşünülenden 40 milyon yıl daha yaşlı olduğu ortaya çıktı (Ay kaç milyar yaşında?)
Bilim insanları, insanlığın Ay'a son ay bastığı 1972 yılındaki Apollo 17 görevi kapsamında astronotların Dünya'nın uydusundan getirdiği materyali inceleyerek heyecan verici bir keşif yaptı. Araştırmacılar, Ay'ın daha önce düşünülenden 40 milyon yıl daha yaşlı olduğunu ortaya koydu.
Bilim insanları, Dünya'nın uydusunun daha önce düşünülenden 40 milyon yıl daha yaşlı olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar yeni keşfi, astronotların Ay'a son ayak bastıkları Apollo 17 görevinin bir parçası olarak 1972'de geri getirilen Ay tozundaki kristalleri inceleyerek yaptı.