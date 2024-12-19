Ay’ın gizemli geçmişi: Yeni araştırma tarihi yeniden yazıyor!
Bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir analiz, Ay’ın oluşumunun şu ana kadar kabul edilen teorilerden farklı bir zaman çizelgesine işaret ediyor. ABD, Fransa ve Almanya’dan araştırmacıların birlikte yürüttüğü çalışma, Ay’ın oluşumunun yaklaşık 4,53 milyar yıl önce gerçekleşmiş olabileceğini ortaya koydu. Bu bulgu, Ayın tarihi ve Üniversite profesörü Francis Nimmo’ya göre, hem Ay’ın jeolojik gizemlerini hem de Dünya ile olan evrimsel bağlarını açıklamada kritik bir rol oynayabilir.
Bilim insanlarının gerçekleştirdiği yeni bir analiz, Ay'ın oluşumunun Dünya'nın doğumuna sanılandan çok daha yakın bir zamanda gerçekleşmiş olabileceğini ortaya koydu.