Ay’ın gizemli geçmişi: Yeni araştırma tarihi yeniden yazıyor!

Ay’dan alınan zirkon kristalleri üzerinde yapılan hassas analizler, bu klasik senaryoya meydan okuyor. Zirkon kristalleri, içerdiği uranyum ve kurşun oranları sayesinde yaş hesaplaması için çok değerli bir kaynak.

Araştırmacılar, Ay’daki bu kristallerin yaşını 4,46 ila 4,51 milyar yıl arasında buldu. Ancak magma okyanusunun varlığı, zirkon kristallerinin oluşmasıyla uyumlu görünmüyor.