Ay'ın güney kutbunda çığır açan keşif
Hindistan'ın Chandrayaan-3 Vikram uzay aracı, Ağustos 2023'te Ay’ın güney kutbuna inen ilk araç olarak tarihe geçmişti. Pragyan gezgini, lazer teknolojisiyle yaptığı analizlerde Ay yüzeyinde sülfür ve çeşitli elementler tespit ederek çığır açan bir keşif gerçekleştirdi.
Hindistan'dan bir uzay aracı Ay'ın güney kutbuna indiğinde tarihe geçti, ancak başarıları bununla sınırlı kalmadı ve uzay aracı çığır açan bir keşif yaptı.
Hindistan'ın Chandrayaan-3 Vikram uzay aracı, Ağustos 2023'te Pragyan adlı bir gezgini de beraberinde taşıyarak Ay'ın güney kutbuna inen ilk araç olmuştu.
Pragyan, gezegenler arası görevler için gerekli yeni teknolojileri geliştirmek ve göstermekle görevlendirildi ve daha önce bilinmeyen toprakları keşfetmek için hızla çalışmaya başladı.
Pragyan, Bangalore'daki Elektro-Optik Sistemler Laboratuvarı tarafından oluşturulan Lazerle İndüklenen Parçalanma Spektroskopisi (LIBS) adlı bir aleti kullanarak Ay yüzeyini inceledi ve gözlemlenmeye değer örneklere lazer darbeleri gönderdi.
Örneklere lazer göndermek onları buharlaştırsa da, aslında cihaz bu sayede plazmadan yayılan ışığı toplayabiliyor ve hangi elementlerden oluştuğunu belirlemek için dalga boylarını analiz ediyor.