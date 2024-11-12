Ay'ın güney kutbunda çığır açan keşif

"BÖLGEDE VARLIĞINI TEYİT EDİYOR"

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) keşfi doğrulayarak lazer dedektörün güney kutbu yakınındaki yüzeyin element bileşimine ilişkin uzayda ölçümler yaptığını açıkladı.

ISRO'dan yapılan açıklamada "Bu yerinde ölçümler bölgede sülfürün varlığını kesin olarak teyit ediyor ki bu yörünge araçlarındaki aletlerle mümkün değildi" denildi.

Ay'ın Güney Kutbu'nda sülfür keşfetmenin yanı sıra, keşif aracı çevre hakkında daha fazla bilgi sunmak için görüntüler de yakaladı.