Ay'ın jeolojik tarihi yeniden yazılıyor: 120 milyon yıllık teori çürümüş olabilir

AY CAMLARININ ŞAŞIRTICI İPUÇLARI

Birçok kişi, Chang’e-5 örneklerinin Ay’da daha geç dönemlerdeki volkanizmaya ışık tutmasını bekliyordu.

Araştırmalar, Ay’daki Oceanus Procellarum bölgesindeki bazı bazaltik düzlüklerin yaklaşık iki milyar yıl yaşında olduğunu gösteriyor.

Eğer bu yeni tanımlanan boncuklar gerçekten sadece 120 milyon yıl önceki bir volkanizma ile oluşmuşsa, bu, Ay’ın jeolojik olarak beklenenden çok daha uzun süre aktif kaldığını gösterir.

Tam zaman çizelgesi tartışılmaya devam etse de, son araştırma yayını, bu bölgedeki bir ventin eksik olabileceği olasılığını gündeme getiriyor.