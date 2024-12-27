Ay'ın jeolojik tarihi yeniden yazılıyor: 120 milyon yıllık teori çürümüş olabilir
Çin’in Chang’e-5 misyonuyla toplanan cam boncuklar, Ay’ın jeolojik tarihine dair yeni soruları gündeme getirdi. Başlangıçta volkanik aktivitelerle oluştuğu düşünülen boncukların, meteor çarpmaları sonucu meydana gelmiş olabileceği düşünülüyor. Bu bulgu, Ay yüzeyindeki volkanik süreçlerin zamanlamasına dair mevcut teorileri çürütebilir.
Yeni bir araştırma, Çin’in Chang’e-5 Ay misyonuyla toplanan küresel cam boncuklar hakkında yeni detaylar ortaya koyuyor.
Başlangıçta yaklaşık 120 milyon yıl önceki volkanik aktiviteler sonucu oluştuğu düşünülen bu cam boncukların, uzay cisimlerinin çarpmasıyla oluşmuş olabileceği düşünülüyor.
Eğer bu bulgu doğrulanırsa, Ay’ın son jeolojik tarihine dair anlayışımızı yeniden şekillendirebilir.
Araştırmacılar, "Ay’da antik volkanik aktivitelere dair kapsamlı jeolojik kanıtlar var, ancak bu volkanizmanın ne kadar sürdüğü belirsiz. Magma fışkırmaları volkanik camlar üretir ve bu camlar daha önce Ay yüzeyinden toplanan örneklerde bulunmuştu.” diye belirtti.