Ay’ın karanlık yüzünde gizemli keşif
ntv.com.tr
Ay'ın karanlık yüzünde araştırmalar yürüten Çin, gezegenimizin uydusunda jel benzeri madde bulunduğunu açıkladı.
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Bilim dünyası Çin Uzay Ajansı'nın Ay'a gönderdiği uzay aracının imza attığı keşfi konuşuyor.
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Gezegenimizin tek uydusu olan Ay'ın yüzeyinde araştırmalar yapan Yutu-2 keşif aracı, belirtilen bölgede jel benzeri bir madde keşfetti.
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3Uzay ajansından yapılan açıklamaya göre, söz konusu madde Ay toprağından önemli derecede farklılıklar içeriyor.
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Çin henüz bulunan maddenin resimlerini paylaşmadı.
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NVİDİA "AY'A ÇIKILMADI" TEORİSİNE SON NOKTAYI KOYDU
Yaklaşık 4 yıl önce Nvidia, Maxwell GPU teknolojisiyle Ay'a çıkış sürecini simüle etmiş ve bunun stüdyo ortamında çekilmesinin mümkün olmadığını ispatlamıştı.
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6O dönem bunu GeForce GTX 980 grafik kartıyla gösteren Nvidia, bu kez de TX Real-Time Ray Tracing teknolojosiyle bir çalışma gerçekleştirdi ve aynı sonuca ulaştı.
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NASA’DAN KOMPLO TEORİLERİNİ SUSTURACAK PAYLAŞIMNASA, geçtiğimiz hafta neredeyse 50 senedir dillendirilen “ABD Ay’a ayak basmadı” komplo teorisini susturacak bir paylaşımda bulunmuştu
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8NASA, Ay’a ayak basılan tarihi uçuş Apollo 11’e ait 10 binden fazla fotoğrafı kamuoyu ile paylaştı.
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916 Temmuz 1969'da Ay'a iniş yapan ilk uzay aracı Apollo 11'de astronot Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins bulunuyordu.
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10Apollo 11'in 20 Temmuz'da Ay'ın yörüngesine girmesinin ardından astronot Neil Armstrong, Ay'a ayak basan ilk insan oldu.
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11Apollo 11 misyonu komutanı Amstrong'u, yaklaşık 20 dakika sonra astronot Aldrin izledi ve böylelikle Ay'a ayak basan ikinci kişi oldu.
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12İşte NASA tarafından paylaşılan o karelerden en dikkat çekenleri...
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