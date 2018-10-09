NTV

Ay’ın karanlık yüzünde gizemli keşif

ntv.com.tr

Ay'ın karanlık yüzünde araştırmalar yürüten Çin, gezegenimizin uydusunda jel benzeri madde bulunduğunu açıkladı.

  • 1

    Bilim dünyası Çin Uzay Ajansı'nın Ay'a gönderdiği uzay aracının imza attığı keşfi konuşuyor.

  • 2

    Gezegenimizin tek uydusu olan Ay'ın yüzeyinde araştırmalar yapan Yutu-2 keşif aracı, belirtilen bölgede jel benzeri bir madde keşfetti.

  • 3

    Uzay ajansından yapılan açıklamaya göre, söz konusu madde Ay toprağından önemli derecede farklılıklar içeriyor.
  • 4

    Çin henüz bulunan maddenin resimlerini paylaşmadı. 

  • 5

    NVİDİA "AY'A ÇIKILMADI" TEORİSİNE SON NOKTAYI KOYDU

    NVİDİA "AY'A ÇIKILMADI" TEORİSİNE SON NOKTAYI KOYDU

    Yaklaşık 4 yıl önce Nvidia, Maxwell GPU teknolojisiyle Ay'a çıkış sürecini simüle etmiş ve bunun stüdyo ortamında çekilmesinin mümkün olmadığını ispatlamıştı.

  • 6

    O dönem bunu GeForce GTX 980 grafik kartıyla gösteren Nvidia, bu kez de TX Real-Time Ray Tracing teknolojosiyle bir çalışma gerçekleştirdi ve aynı sonuca ulaştı.
  • 7

    NASA’DAN KOMPLO TEORİLERİNİ SUSTURACAK PAYLAŞIM

    NASA’DAN KOMPLO TEORİLERİNİ SUSTURACAK PAYLAŞIM
    NASA, geçtiğimiz hafta neredeyse 50 senedir dillendirilen “ABD Ay’a ayak basmadı” komplo teorisini susturacak bir paylaşımda bulunmuştu
  • 8

    NASA, Ay’a ayak basılan tarihi uçuş Apollo 11’e ait 10 binden fazla fotoğrafı kamuoyu ile paylaştı.
  • 9

    16 Temmuz 1969'da Ay'a iniş yapan ilk uzay aracı Apollo 11'de astronot Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins bulunuyordu.
  • 10

    Apollo 11'in 20 Temmuz'da Ay'ın yörüngesine girmesinin ardından astronot Neil Armstrong, Ay'a ayak basan ilk insan oldu.
  • 11

    Apollo 11 misyonu komutanı Amstrong'u, yaklaşık 20 dakika sonra astronot Aldrin izledi ve böylelikle Ay'a ayak basan ikinci kişi oldu.
  • 12

    İşte NASA tarafından paylaşılan o karelerden en dikkat çekenleri...
  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin