Ay'ın oluşumuna dair şok edici teori: Bilim dünyası karıştı
Ay’ın oluşumuna dair yeni bir teori, Dünya'nın Ay'ı çarpışmayla değil de, "ikili değişim yakalama" süreciyle uydusu yaptığını öne sürüyor. Penn State Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, Ay'ın Dünya’nın çekim alanına girerek yörüngesine oturduğu belirtildi. Peki Ay nasıl oluştu? Ay nasıl Dünya'nın uydusu oldu? İşte ayrıntılar...
Gezegenimizin en yakın komşusu olmasına rağmen bilim insanları yüzlerce yıldır Ay'ın kökenine dair gizemle boğuşuyor.
Uzmanlar 1980'lerden bu yana Ay uydumuzun, Dünya tarihinin erken dönemlerinde protoplanet Theia ile patlayıcı bir çarpışmanın ardından oluştuğunu varsayıyorlardı.
Ancak şimdi yapılan bir araştırma, bu sözde çarpışma teorisinin doğru olmayabileceğini öne sürüyor.