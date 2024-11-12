Ay'ın oluşumuna dair şok edici teori: Bilim dünyası karıştı

"KİMSE NASIL OLUŞTUĞUNU BİLMİYOR"

Baş araştırmacı Profesör Darren Williams, "Kimse Ay'ın nasıl oluştuğunu bilmiyor. Son kırk yıldır, oraya nasıl geldiğine dair tek bir ihtimalimiz vardı. Şimdi ise elimizde iki olasılık var." diye konuştu.

KONA KONFERANSI'NDA FİKİR BİRLİĞİNE VARILMIŞTI

1984 yılında Hawaii'de düzenlenen Kona Konferansı'nda bir araya gelen bilim insanları, Ay'ın nasıl oluştuğu konusunda bir fikir birliğine varmıştı.

NASA'nın Apollo görevlerinden elde edilen 363 kg Ay materyalini kullanan bilim insanları, Ay'ın Dünya'ya benzer ancak tamamen aynı olmayan bir kimyasal bileşime sahip olduğunu tespit etmişti.

Bu kanıtlardan yola çıkarak, Ay'ın bir gök cisminin genç Dünya'ya çarpması sonucu savrulan enkazdan oluşmuş olması gerektiği sonucuna varılmıştı.