Ay'ın tarihini değiştiren keşif

Ay'dan getirilen örnekler uydumuzda volkanik hareketlerin tarihini değiştirdi.

Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 08:25

Ay'ın tarihini değiştiren keşif - 1
'in Ay'a gönderdiği keşif aracının topladığı örnekler Dünya'ya getirildi.

Bilim insanları Ay'ın yüzeyinden alınan kaya parçalarını incelediklerinde şaşırtıcı sonuçlara ulaştı.
Ay'ın tarihini değiştiren keşif - 2
40 yıldan uzun süredir ilk defa Ay'dan Dünya'ya kaya örneği getirildi. Bu örnekler uluslararası bir araştırma ekibi tarafından incelendi.
Ay'ın tarihini değiştiren keşif - 3
Apollo görevleri sırasında toplanan örnekler Ay'daki volkanik aktivitelerin geçmişini 3 milyar yıl öncesine dayandırıyordu.
Ay'ın tarihini değiştiren keşif - 4
Ancak yeni bulgulara göre Ay'da çok daha sonraki dönemde bile volkanik hareketlilik bulunuyordu. Toplanan örnekler incelendiğinde 1.97 milyar yıl öncesinde bile Ay'da volkanik hareketlilik olduğu tespit edildi.
Ay'ın tarihini değiştiren keşif - 5
Dünya'nın uydusu Ay'ın 4.5 milyar yaşında olduğu biliniyor. Ay'da şu anda herhangi bir hareketlilik bulunmuyor ama uydunun geçmişte oldukta hareketli olduğu tahmin ediliyor.
Ay'ın tarihini değiştiren keşif - 6
Ay'ın yüzeyinin altında bu volkanik hareketliliğin izi olan lav tünelleri bulunuyor.
Ay'ın tarihini değiştiren keşif - 7
Ay'da daha önce 1 milyar yıl öncesine ait volkanik kayaç parçalarına rastlanmıştı. Yapılan incelemeler bu kayaların Ay'a çarpan meteorlarla geldiğini ortaya koymuştu.
Ay'ın tarihini değiştiren keşif - 8
Yeni yapılan çalışma ise toplanan örneklerin Ay merkezli olması açısından önem arz ediyor.
Ay'ın tarihini değiştiren keşif - 9
Bilim insanları araştırmada 50 milyon yıllık bir sapma hatası olabileceğini belirtiyor. Araştırmacılara göre Evren'in yaşı düşünüldüğünde bu oldukça kesin bir sonuç.
Ay'ın tarihini değiştiren keşif - 10
Ay'ın tarihini değiştiren keşif - 11

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER