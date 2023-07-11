"Ayna gezegen" keşfedildi: Evrendeki en yansıtıcı nesne

Parmentier, atmosferlerini tutacak kadar büyük olan bu sıcaklıktaki diğer tüm gezegenlerde sıcaklık yüzünden bulut görülmediğini ve bu nedenle kömür gibi karanlık olduklarını, LTT9779b'nin bu açıdan da benzersiz bir örnek olduğunu sözlerine ekledi.



Araştırma, Astronomy and Astrophysics dergisinde yayımlandı.