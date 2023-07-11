"Ayna gezegen" keşfedildi: Evrendeki en yansıtıcı nesne
Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nde "dev bir aynaya" benzediği için evrenin "en yansıtıcı doğal nesnesi" olarak nitelendirilen bir ötegezegen buldu. Metalik bulutlarla örtülü olan Dünya'dan yaklaşık 5 kat daha büyük ötegezegenin, gelen ışığın yaklaşık yüzde 80'ini yansıttığı belirtildi.
Astronomlar, LTT9779b adı verilen ötegezegenin Dünya'dan yaklaşık 264 ışık yılı uzaklıkta bulunduğunu ve Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesindeki turunu 19 saatte tamamladığını açıkladı. Araştırmada, Avrupa Uzay Ajansı'nın CHEOPS Teleskobu'nun verileri kullanıldı.