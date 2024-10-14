Az önce düşündüğümüz şeyleri neden unutuyoruz?
Bilim insanları, insan belleğinin sınırlı kapasitesine dikkat çekiyor. Northeastern Üniversitesi'nden psikoloji profesörü Susanne Jaeggi, hafızanın tek bir bileşenden oluşmadığını ve farklı bilişsel süreçlerle ilişkili olduğunu belirtti. MIT'den nörobilim profesörü Earl K. Miller ise işleyen belleğin kapasitesinin sınırlı olduğunu ve beynin aynı anda yalnızca dört ila yedi bilgi parçasını tutabileceğini söyledi. Miller, dikkat dağınıklığında önceki düşüncelerin izinin kaybolduğunu da belirtti.
Hiç bir odaya girip oraya neden girdiğinizi unuttuğunuz ya da konuşmak üzereyken aniden ne söyleyeceğiniz hakkında hiçbir fikriniz olmadığını fark ettiğiniz oldu mu?
İnsan beyni normalde sayısız girdiyi, düşünceyi ve eylemi dengeler, ancak bazen kısa devre yapıyor gibi görünür.
Peki az önce düşündüğümüz şeyi unuttuğumuzda gerçekte ne olur?
Neden unuttuğumuzu anlamak için öncelikle hafızamızın nasıl çalıştığını anlamak ve hafıza hakkındaki bazı efsaneleri ortadan kaldırmak gerekir.