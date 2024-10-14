Az önce düşündüğümüz şeyleri neden unutuyoruz?

Hiç bir odaya girip oraya neden girdiğinizi unuttuğunuz ya da konuşmak üzereyken aniden ne söyleyeceğiniz hakkında hiçbir fikriniz olmadığını fark ettiğiniz oldu mu?

İnsan beyni normalde sayısız girdiyi, düşünceyi ve eylemi dengeler, ancak bazen kısa devre yapıyor gibi görünür.

Peki az önce düşündüğümüz şeyi unuttuğumuzda gerçekte ne olur?

Neden unuttuğumuzu anlamak için öncelikle hafızamızın nasıl çalıştığını anlamak ve hafıza hakkındaki bazı efsaneleri ortadan kaldırmak gerekir.