Baharın belirgin toprak kokusunun bilimsel nedeni ilk kez açıklandı

DAHA ÖNCE SPORLARIN RÜZGAR VE SU İLE DAĞITILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYORDDU

Çalışmadan önce, streptomi sporlarının rüzgar ve su ile dağıtıldığına inanındıklarını bildiren Buttner, “Topraktaki küçük hava bölmelerinde rüzgar veya su için çok az yer var. Artık bunun doğru olmadığını biliyoruz. Bu küçük ilkel hayvanlar, bilimin bildiği en önemli antibiyotik kaynaklarından biri olan streptomilerin yaşam döngüsünün tamamlanmasında çok önemli bir rol oynuyor” açıklamasını yaptı.