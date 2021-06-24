Bir milyon liraya uzaya bilet: Kahvaltı ve içecekler dahil!

Poynter, "Space Perspective ilk kez sorunsuz ve konforlu bir deneyim sunmak için uzay keşfi ile lüks seyahati bir araya getiriyor. Uzay Kaşifleri, 6 saatlik yolculuk sırasında yerdeki insanlarla akıllara durgunluk veren ve benzeri görülmemiş anları yakalayacak ve canlı olarak paylaşacak” dedi.

Dünya’ya iniş zamanı geldiğinde ise dev balon sönmeye başlayacak ve kapsül sonunda büyük bir su kütlesine sıçrayacak.