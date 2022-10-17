Baryum iki ötegezegeninin atmosferinde keşfedildi (En ağır elementin varlığı şaşkınlık yarattı)

DEMİR YAĞMASINA RAĞMEN BARYUMUN VARLIĞI ŞAŞIRTTI

Ancak, WASP-76b’deki demir yağmuruna rağmen çalışmanın yazarları gezegenlerin üst atmosferlerinde demirden 2,5 kat daha ağır olan baryumu keşfettiği için şaşırdıklarını bildirdi. Porto Üniversitesi’nden Olivier Demangeon, “Gezegenlerin yüksek yer çekimi göz önüne alındığında, baryum gibi ağır elementlerin atmosferin alt katmanlarına hızla düşmesini beklerdik” dedi.

Silva ise, “Bu, bir bakıma 'tesadüfi' bir keşifti. Özellikle baryum bulmayı beklemiyorduk. Bu ağır element daha önce hiçbir öte gezegende bulunmadı” değerlendirmesinde bulundu.