Baskınların sebebi küresel ısınma: Sel felaketleri artacak

Son dönemde Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülkede yaşanan sel ve su baskınlarının nedeninin "küresel ısınma" olduğu açıklandı. Almanya ve Belçika'da temmuz ayındaki yağış miktarını inceleyen bilim insanları, 500 yılda bir gerçekleşecek düzeydeki bu olayların, küresel ısınma sebebiyle çok daha sık görüleceği uyarısında bulundu.

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NTV Haber 25.08.2021 - 09:03

Avrupa'da yüzlerce kişinin ölümüne yol açan sel ve su baskınlarının sebebi insanlığın yol açtığı küresel ısınma.



Bu açıklama "Dünya Hava Durumu Yorumlama Grubu" uzmanlarına ait.

Almanya, Belçika, Hollanda, İsviçre, Fransa, ABD ve İngiltere'den bilim insanları, Batı Avrupa'da su baskınlarına yol açan unsurları mercek altına aldı.

Veriler Belçika ve Almanya'da temmuz ayındaki yağış miktarının tarihsel ortalamaların çok üzerine çıktığını gösteriyor.

Önceki haftalarda devam eden yağışlar sebebiyle Almanya ve Belçika'da toprağın "suya doyduğunu" söyleyen uzmanlar,, rekor yağışlarla birlikte su baskınlarının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

Ölçümler son aylarda bölgedeki yağış şiddetinin yüzde 19'a kadar arttığını gösteriyor. Bilim insanları bu durumun, küresel ısınma ile doğrudan bağlantılı olduğu görüşünde.

Ortalama küresel sıcaklığın 1.5 derece daha artması durumunda, yağışların daha da şiddetleneceği, aşırı hava olaylarının daha da sık yaşanacağına vurgu yapılıyor.

Temmuz ayında Başta Almanya ve Belçika'da etkili olan aşırı yağışlar sel ve su baskınlara yol açmış 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Uzmanlar bölgede yaşanan taşkınların 500 yılda bir gerçekleşecek bir durum olduğuna vurgu yapıyor.

Uzmanlar bölgede yaşanan taşkınların 500 yılda bir gerçekleşecek bir durum olduğuna vurgu yapıyor.