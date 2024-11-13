Batıdan başlayıp doğuya kadar ilerleyecek: Hafta sonu su baskını tehlikesi var! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Türkiye’nin tamamı bu hafta sonundan itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yağışla birlikte sıcaklık da düşecek. Bazı bölgeler için su baskını tehlikesi var. Pazartesi günü yurdun iç kesimleri soğuyacak, kayak merkezlerinde kar yağışı beklentisi de var.

Batıdan başlayıp doğuya kadar ilerleyecek: Hafta sonu su baskını tehlikesi var! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası, hafta sonundan itibaren tüm yurdu etkisi altına alacak.

Yağışlı havayla birlikte yurt genelinde sıcaklıklar da düşecek.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Batıdan başlayıp doğuya kadar ilerleyecek: Hafta sonu su baskını tehlikesi var! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, beklenen yağışın cuma günü etkili olmaya başlayacağını söyledi.

Çalışkan’ın verdiği bilgilere göre, cuma günü en fazla yağışı Ege Bölgesi alacak.

Batıdan başlayıp doğuya kadar ilerleyecek: Hafta sonu su baskını tehlikesi var! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

Yağışlar İstanbul’da da etkili olacak.

Cumartesi günü Muğla’da, pazar günü ise Adana ve çevrelerinde yer yer şiddetli yağış bekleniyor.

Güney bölgelerde metrekareye düşen yağışın 50 kilogramı bulması bekleniyor.

Batıdan başlayıp doğuya kadar ilerleyecek: Hafta sonu su baskını tehlikesi var! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

Beklenen sistemin cuma, cumartesi ve pazar günü diğer bölgeleri de etkileyip, Doğu Anadolu’ya kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Balkanlardan gelen sistemin pazartesi ve salı günleri etkisini yitirmesi bekleniyor.

Batıdan başlayıp doğuya kadar ilerleyecek: Hafta sonu su baskını tehlikesi var! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

Yurdun iç kesimlerinde sıcaklığı düşürmesi beklenen sistemin, kayak merkezlerinde kar yağışına dönmesi bekleniyor.

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