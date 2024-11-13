Batıdan başlayıp doğuya kadar ilerleyecek: Hafta sonu su baskını tehlikesi var! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Türkiye’nin tamamı bu hafta sonundan itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yağışla birlikte sıcaklık da düşecek. Bazı bölgeler için su baskını tehlikesi var. Pazartesi günü yurdun iç kesimleri soğuyacak, kayak merkezlerinde kar yağışı beklentisi de var.
Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası, hafta sonundan itibaren tüm yurdu etkisi altına alacak.Yağışlı havayla birlikte yurt genelinde sıcaklıklar da düşecek.