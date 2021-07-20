Baykar insansız savaş uçağına ilişkin görsel paylaşımı

İHA ve SİHA üreticisi Baykar Savunma, Muharip İnsansız Uçak Sistemi projesinin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaştı.

ntv.com.tr 20.07.2021 - 10:27

Baykar insansız savaş uçağına ilişkin görsel paylaşımı - 1

Yerli insansız hava aracı üreticisi Baykar Savunma'dan Kurban Bayramı'nına özel bir paylaşım geldi. 

Baykar insansız savaş uçağına ilişkin görsel paylaşımı - 2
Baykar Savunma, insansız savaş uçağının kavramsal tasarım görsellerini paylaştı.
Baykar insansız savaş uçağına ilişkin görsel paylaşımı - 3
Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz. Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir #KurbanBayramı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Baykar insansız savaş uçağına ilişkin görsel paylaşımı - 4
Baykar insansız savaş uçağına ilişkin görsel paylaşımı - 5

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