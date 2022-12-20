Bayraktar Kızılelma savaş uçağının özellikleri neler? Kızılelma ne demek, uçağın ismi nereden geliyor? İşte Türkiye'nin insansız savaş uçağıyla ilgili bilgiler

Kızılelma, Türkiye merkezli insansız hava aracı üreticisi Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden, turbofan motorlu ve stealth özelliklere sahip insansız savaş uçağıdır.Bayraktar MİUS için ilk kavramsal çalışmalar 2013 yılında başlamıştı. Proje ile ilgili en önemli gelişme ise 20 Temmuz 2021 tarihinde yaşanmıştı. Bu tarihte Bayraktar MİUS'a ait ilk kavramsal tasarım görselleri ve uçağın özelliklerine dair orijinal bilgiler kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Bayraktar Kızılelma'nın gövdesi, stealth teknolojisine uygun olarak tasarlanmaktadır. Böylece uçağın düşük radar izine sahip olması planlanmaktadır. Dikey kuyruklar ve önde bulunan yatay kontrol yüzeyleri (kanart) sayesinde Kızılelma'nın yüksek manevra kabiliyetine kavuşması hedeflenmektedir.
Temel Uçuş Performans Kriterleri
500 Nm Görev Yarı Çapı
35.000 Feet Operasyonel İrtifa
5 Saat Havada Kalış Süresi
6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı
0.6 Mach Seyir Hızı
1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
Gelişmiş Özellikler
Otomatik İniş ve Kalkış
Düşük Görünürlük
Yüksek Manevra Kabiliyeti
Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık
Kızıl Elma, Türk mitolojisinde Türkler ve de özellikle Oğuz Türkleri için üzerinde düşünüldükçe uzaklaşan ancak uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülküler veya düşleri simgeleyen bir ifadedir.En eski kaynaklardan başlayarak kızılelma tabirinin nereden geldiği açıkça belirtilmeksizin “erişilmesi istenen ülkü, elde edilmesi amaçlanan muhayyel yer” anlamında kullanıldığı görülmektedir. Bazı araştırmacılar, tabirin köklerinin Uzakdoğu’da mitolojik çağlara kadar uzandığını ortaya koymaya çalışırken bir kısmı da insanlık tarihi kadar eski olan bu motifin Batı dünyasında da mevcut olduğunu belirtir.
Kavram zamanla, gerçekleştirilmesi düşünülen idealleri ve zaptedilmesi gereken yerleri belirleyen bir sembol haline dönüşür. Orta Asya’da Oğuz Türkleri için kızılelma, hangi yöne giderlerse gitsinler hedefleri ve kazandıkları zaferin adı haline gelir.