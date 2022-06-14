Belçika'da istasyonlarda pedal çevirerek telefon şarjı dönemi

Yoldayken telefonun şarjının bitebileceğini, bunun herkesin başına gelebileceğini belirten Lokandja, "Bazen burada treni beklemek için zaman geçiriyoruz ve birden telefonun şarjı bitebiliyor. Hem ücretsiz hem de önemli bir kurtarıcı. Çok iyi düşünülmüş. Telefonun şarjını doldurmasından da öte verdiği başka bir fayda daha var. O da spor yaptırması. Şu anda hem telefonumu şarj ediyorum hem de pedal çeviriyorum." ifadesini kullandı.