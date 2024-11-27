Beyaz Saray'da yapay zeka rüzgarı: Donald Trump'ın planı ortaya çıktı
ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray’a "Yapay Zeka Elçisi" atamayı planladığı öne sürüldü. Bu pozisyonun federal yapay zeka politikalarını koordine edeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) liderleri Elon Musk ve Vivek Ramaswamy’nin yapay zeka elçisinin atanması sürecinde etkili olacağı belirtildi.
ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a yapay zeka elçisi atamayı planladığı iddia edildi.