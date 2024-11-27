Beyaz Saray'da yapay zeka rüzgarı: Donald Trump'ın planı ortaya çıktı

YAPAY ZEKA ELÇİSİ NE GÖREV YAPACAK?

Axios’un haberine göre bu elçi, federal yapay zeka düzenlemelerini ve hükümetin yapay zekayı kullanımını koordine etmekten sorumlu olacak.

Ayrıca bu tür bir görev için Senato onayının da gerekmediği belirtildi.