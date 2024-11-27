Beyaz Saray'da yapay zeka rüzgarı: Donald Trump'ın planı ortaya çıktı

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray’a "Yapay Zeka Elçisi" atamayı planladığı öne sürüldü. Bu pozisyonun federal yapay zeka politikalarını koordine edeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) liderleri Elon Musk ve Vivek Ramaswamy’nin yapay zeka elçisinin atanması sürecinde etkili olacağı belirtildi.

Beyaz Saray'da yapay zeka rüzgarı: Donald Trump'ın planı ortaya çıktı - 1

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a yapay zeka elçisi atamayı planladığı iddia edildi. 

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Beyaz Saray'da yapay zeka rüzgarı: Donald Trump'ın planı ortaya çıktı - 2

YAPAY ZEKA ELÇİSİ NE GÖREV YAPACAK?

Axios’un haberine göre bu elçi, federal yapay zeka düzenlemelerini ve hükümetin yapay zekayı kullanımını koordine etmekten sorumlu olacak.

Ayrıca bu tür bir görev için Senato onayının da gerekmediği belirtildi. 

Beyaz Saray'da yapay zeka rüzgarı: Donald Trump'ın planı ortaya çıktı - 3

Beyaz Saray’ın "Yapay Zeka Elçisi" görevinden ayrı düşünülen "Kripto Elçisi" rolüyle birleştirilebileceği belirtiliyor.

Bu görev, Başkan Joe Biden’ın yayımladığı yapay zeka yürütme emriyle oluşturulan kurum başkanlıklarındaki yapay zeka yetkililerine tamamlayıcı bir rol oynayabilir.

Ancak Trump, bu yetkilileri ve ofislerini kaldırarak daha merkezi bir yönetim modelini tercih edebilir.

Beyaz Saray'da yapay zeka rüzgarı: Donald Trump'ın planı ortaya çıktı - 4

ELON MUSK'IN ETKİSİ OLACAK

Henüz bu görev için isimler açıklanmadı ancak Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) liderleri Elon Musk ve Vivek Ramaswamy'nin bu pozisyona kimin atanacağı konusunda önemli bir etkiye sahip olacağı kaydedildi.

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