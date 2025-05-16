Beyin sisi nasıl geçer? Zihinsel bulanıklık, unutkanlık, odaklanma güçlüğü...
Zihinsel bulanıklık, unutkanlık, odaklanma güçlüğü... Halk arasında “beyin sisi” olarak bilinen bu durum, bazen kendimizi adeta bir zombi gibi hissetmemize neden olabilir. Herkesin zaman zaman yaşadığı bu sorun, özellikle yaşlı yetişkinlerde ve bazı sağlık sorunları olan kişilerde daha sık görülüyor. İyi haber ise, bu rahatsız edici durumu hafifletmenin basit ve bilimsel bir yolu olması: Hareket etmek.
Beyin sisi, düşüncelerin netliğini kaybettiği, odaklanmanın zorlaştığı, hafızanın zayıfladığı bir zihin durumudur. Resmi bir tıbbi tanı olmasa da menopoz, uykusuzluk, uzun süreli COVID ve otoimmün hastalıklar gibi pek çok sağlık problemiyle ilişkilidir.