Beyin sisi nasıl geçer? Zihinsel bulanıklık, unutkanlık, odaklanma güçlüğü...

Zihinsel bulanıklık, unutkanlık, odaklanma güçlüğü... Halk arasında “beyin sisi” olarak bilinen bu durum, bazen kendimizi adeta bir zombi gibi hissetmemize neden olabilir. Herkesin zaman zaman yaşadığı bu sorun, özellikle yaşlı yetişkinlerde ve bazı sağlık sorunları olan kişilerde daha sık görülüyor. İyi haber ise, bu rahatsız edici durumu hafifletmenin basit ve bilimsel bir yolu olması: Hareket etmek.

Beyin sisi nasıl geçer? Zihinsel bulanıklık, unutkanlık, odaklanma güçlüğü... - 1

Beyin sisi, düşüncelerin netliğini kaybettiği, odaklanmanın zorlaştığı, hafızanın zayıfladığı bir zihin durumudur. Resmi bir tıbbi tanı olmasa da menopoz, uykusuzluk, uzun süreli COVID ve otoimmün hastalıklar gibi pek çok sağlık problemiyle ilişkilidir.

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Beyin sisi nasıl geçer? Zihinsel bulanıklık, unutkanlık, odaklanma güçlüğü... - 2

Genellikle endişe verici olmasa da günlük yaşamı etkileyebilir ve verimliliği düşürebilir. Ancak uzmanlar, bu sorunu azaltmanın yolları olduğunu söylüyor.

Beyin sisi nasıl geçer? Zihinsel bulanıklık, unutkanlık, odaklanma güçlüğü... - 3

BİLİM NE DİYOR?

Avustralya ve ABD’li araştırmacılar, yaşları 65 ile 80 arasında değişen 585 hareketsiz birey üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi. Katılımcılar, bir hafta boyunca bileklerine takılan cihazlarla hareket ve uyku alışkanlıkları takip edilerek değerlendirildi. Aynı zamanda bellek, odaklanma ve düşünme hızı gibi bilişsel testlere tabi tutuldular.

Beyin sisi nasıl geçer? Zihinsel bulanıklık, unutkanlık, odaklanma güçlüğü... - 4

Sonuçlar dikkat çekici: Günlük sadece beş dakika orta ila şiddetli fiziksel aktivite, bilişsel yetilerde gözle görülür bir iyileşmeye yol açtı. Özellikle planlama, odaklanma ve düşünme hızı gibi alanlarda pozitif etkiler kaydedildi. Ancak egzersizin her beyin fonksiyonu üzerinde aynı etkiyi göstermediği de belirtildi; örneğin epizodik bellek ya da mekânsal farkındalıkta bir fark gözlenmedi.

Beyin sisi nasıl geçer? Zihinsel bulanıklık, unutkanlık, odaklanma güçlüğü... - 5

Orta ila şiddetli fiziksel aktivite, kalp atışını artıran ve terlemeye neden olan egzersizler anlamına geliyor. Tempolu yürüyüş, dans, bisiklet sürme ya da bahçe işleri bu gruba giriyor. Uzmanlar, haftada en az 150 dakika orta şiddette veya 75 dakika yoğun egzersiz yapılmasını, ayrıca haftada iki kez kas güçlendirici hareketler öneriyor.

Beyin sisi nasıl geçer? Zihinsel bulanıklık, unutkanlık, odaklanma güçlüğü... - 6

GÜNLÜK HAYATTA NELER YAPILABİLİR?

Hareketsiz bir yaşam tarzınız olsa bile, küçük adımlarla başlamak mümkün.

İşte beyin sisini dağıtmak için bazı öneriler:

Otururken düzenli aralıklarla kısa yürüyüş molaları verin.

Asansör yerine merdivenleri tercih edin.

Aracınızı alışverişte biraz daha uzağa park edin.

Günlük işleri daha fazla hareket içerecek şekilde planlayın.

Ayakta çalışma masaları ya da denge topları gibi alternatifleri değerlendirin.


Beyin sisi nasıl geçer? Zihinsel bulanıklık, unutkanlık, odaklanma güçlüğü... - 7

Beyin sisi bastırdığında ayağa kalkın, esneyin veya kısa bir yürüyüş yapın. Bu küçük hareketler, zihninizi tazelemeye yardımcı olabilir.

Egzersizin yanı sıra sağlıklı yaşam alışkanlıkları da önemli:

Protein, sağlıklı yağlar ve tam tahıllar içeren dengeli beslenme.

Her gece 7-9 saat kaliteli uyku.

Stresi azaltmaya yönelik nefes egzersizleri veya meditasyon gibi teknikler.

Zihinsel berraklık için bedeninize iyi bakmak, atılacak en güçlü adımlardan biri olabilir.

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