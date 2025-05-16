Beyin sisi nasıl geçer? Zihinsel bulanıklık, unutkanlık, odaklanma güçlüğü...

Sonuçlar dikkat çekici: Günlük sadece beş dakika orta ila şiddetli fiziksel aktivite, bilişsel yetilerde gözle görülür bir iyileşmeye yol açtı. Özellikle planlama, odaklanma ve düşünme hızı gibi alanlarda pozitif etkiler kaydedildi. Ancak egzersizin her beyin fonksiyonu üzerinde aynı etkiyi göstermediği de belirtildi; örneğin epizodik bellek ya da mekânsal farkındalıkta bir fark gözlenmedi.