Beyin yaşlanması nasıl yavaşlatılır? Alışkanlıklar zihin üzerinde etkili

Kronolojik yaşınız 70 olabilir, ancak yine de on yıl daha genç kalabilirsiniz. Nasıl mı? Beyninizi formda tutarak. Peki, beyin yaşlanması nasıl yavaşlatılır?

Beyninizi nasıl genç tutabilirsiniz? Yaşlanmayı yavaşlatarak. Florida Üniversitesi'nden araştırmacılar, sağlıklı alışkanlıkların beyin yaşlanmasını önemli ölçüde yavaşlatabileceğini ortaya koydu.

Orta yaşlı ve ileri yaştaki yetişkinleri kapsayan çalışma, iyimserlik, iyi uyku ve güçlü sosyal bağlantılar gibi faktörlerin daha sağlıklı beyinlerle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. En fazla koruyucu faktöre sahip katılımcıların beyinleri, gerçek yaşlarından sekiz yıl daha gençti ve bu da yaşam tarzının beyin sağlığı üzerindeki etkisini vurguladı.

Florida Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışma, sağlıklı alışkanlıkların beyin yaşlanmasını yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Çalışmanın bulguları Brain Communications dergisinde yayınlandı.

ALIŞKANLIKLAR BEYNİNİZİ NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR?

Beyin, vücudunuzun en önemli parçasıdır. Bu organ, vücudunuzda meydana gelen her şey üzerinde etkilidir. Bu nedenle onu formda tutmak çok önemlidir. Yeni çalışma, iyimserlik, iyi uyku, sosyal destek ve diğer olumlu faktörler gibi belirli faktörlerin daha sağlıklı beyinlerle güçlü bir şekilde bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Bulgular ayrıca, insanların stresle nasıl yaşadıklarının ve başa çıktıklarının, kronik ağrı çekenlerde bile beyin yaşlanmasının hızını ölçülebilir şekilde etkileyebileceğini gösteriyor.

Florida Üniversitesi'nde klinik ve sağlık psikolojisi alanında araştırma görevlisi ve yeni çalışmaya liderlik eden Dr. Jared Tanner yaptığı açıklamada, "Bunlar insanların bir dereceye kadar kontrol edebildiği şeyler. Stresi farklı algılamayı öğrenebilirsiniz. Kötü uyku tedavi edilebilir. İyimserlik uygulanabilir," dedi.

BEYİN YAŞLANMASI CİDDİ SAĞLIK SORUNLARIYLA BAĞLANTILI

Beynin yaşlanması aynı zamanda istenmeyen etkilere de yol açar. Yaşlı beyinler hafıza kaybı, bunama ve Alzheimer hastalığı gibi sorunlara karşı daha savunmasızdır.

Daha önce yapılan araştırmalar beynin belirli bölgelerine odaklanmıştı. Ancak ağrı, stres ve yaşam deneyimleri beynin birçok bölümünü aynı anda etkilediğinden, bir kişinin yaşı ile beyin taramalarında beyninin ne kadar yaşlı göründüğü arasındaki fark olan beyin yaş farkı, bu karmaşıklıkları yakalayan tek bir beyin anlık görüntüsü sağlar.

Bu çalışma kronik ağrı çeken insanlara odaklanmış olsa da, daha düşük stres, sosyal destek ve kaliteli uyku gibi faktörlerin diğer popülasyonlarda da beyin yaşlanmasını yavaşlattığını vurgulamaktadır.

