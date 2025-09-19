Beyni genç tutmanın bir yolu var: Zihni sıfırlama düğmesi

FİZİKSEL AKTİVİTE

Düzenli fiziksel aktivite kan dolaşımını iyileştirir. Bu, hafızamıza ve düşünme yeteneğimize doğrudan hizmet eder. Düzenli egzersiz yapan yetişkinlerde bilişsel işlevlerde iyileşme ve Alzheimer hastalığı riskinde azalma görülür. 30 dakikalık tempolu yürüyüş bile anlamlı bir fark yaratabilir.



BESLENME VE BEYİN SAĞLIĞI



Beslenme, beyin performansı üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Yeşil yapraklı sebzeler, meyveler, kuruyemişler ve omega-3 yağ asitleri daha iyi hafıza ve öğrenmeye katkıda bulunur. Hafıza ve bilişsel işlevlerde gerilemeyle ilişkili oldukları için aşırı şeker ve işlenmiş gıdalardan kaçının. Akdeniz diyeti ve DASH diyetinin bazı yönlerini birleştiren MIND diyeti, Alzheimer riskini azaltmada başarılıdır.

Yoğun yaşamlarımızda, 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kadınların başarılı kariyerler, aileler ve kişisel hedefler arasında denge kurması ve genellikle düşük D vitamini ve kalsiyum gibi gizli sağlık sorunlarına pek dikkat etmemesi tipiktir.





