Beynin bilgi saklama yeteneğini geliştiriyor: Pahalı takviyeler gerektirmeden hafızayı güçlendirmek mümkün

AKTİF HATIRLAMA

Materyali pasif olarak tekrar okumak yerine, öğrendiklerinizi aktif olarak hatırlayın. Örneğin, bir makale okuduktan veya yeni bir şey öğrendikten sonra, önemli noktaları yüksek sesle özetleyin veya yazın. Bu teknik hafıza yollarını güçlendirir ve tutmayı iyileştirir.