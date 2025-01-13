Bezos, yarışa dahil olamadı: New Glenn'in fırlatılışı geri sayım sırasında iptal edildi!

UZAY YARIŞINDA DÖNÜM NOKTASI

Başlangıçta 2020 yılında fırlatılması planlanan New Glenn, bir test uydusunu yörüngeye yerleştirmeyi, fırlatmadan sonra, güçlendiricinin roketin geri kalanından ayrılması ve Bezos'un annesi Jacklyn'in adını taşıyan Atlantik Okyanusu'nda konuşlandırılan özel yapım bir gemiye inmesi planlanıyordu. Bu görev, Blue Origin için uzay keşifleri alanında kritik bir dönüm noktası olarak görülüyordu.

Şirket, yörüngeye güvenli bir şekilde ulaşmanın "ana hedef" olduğunu ve güçlendiriciyi indirmede herhangi bir başarının "pastanın üzerindeki krema" olacağını söylemişti.