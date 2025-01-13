Bezos, yarışa dahil olamadı: New Glenn'in fırlatılışı geri sayım sırasında iptal edildi!

Amazon CEO'su ve serveti ile dünyanın en zengin yüz insanından biri olan Jeff Bezos'un sahip olduğu havacılık ve uzay araştırma merkezi Blue Origin, New Glenn adı verilen ilk roketini bugün yörüngeye yerleştirmesi planlanıyordu. Şirket "birkaç anormallik" nedeniyle geri sayım sırasında ilk fırlatılışın iptal edildiğini duyurdu.

Bezos, yarışa dahil olamadı: New Glenn'in fırlatılışı geri sayım sırasında iptal edildi! - 1

Jeff Bezos’un sahip olduğu havacılık girişimi Blue Origin, on yıldan uzun süredir devam eden çalışmalarının ardından, ilk roketini  bugün yörüngeye yerleştirmeyi planlıyordu. Ancak geri sayım sırasında fark edilen anormallikler nedeniyle  New Glenn'in fırlatılışı iptal edildi.  

Bir sonraki fırlatma denemesinin ne zaman gerçekleştirileceği ise yapılacak incelemeler ardından duyurulacak.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bezos, yarışa dahil olamadı: New Glenn'in fırlatılışı geri sayım sırasında iptal edildi! - 2

UZAY YARIŞINDA DÖNÜM NOKTASI

Başlangıçta 2020 yılında fırlatılması planlanan New Glenn, bir test uydusunu yörüngeye yerleştirmeyi, fırlatmadan sonra, güçlendiricinin roketin geri kalanından ayrılması ve Bezos'un annesi Jacklyn'in adını taşıyan Atlantik Okyanusu'nda konuşlandırılan özel yapım bir gemiye inmesi planlanıyordu. Bu görev, Blue Origin için uzay keşifleri alanında kritik bir dönüm noktası olarak görülüyordu. 

Şirket, yörüngeye güvenli bir şekilde ulaşmanın "ana hedef" olduğunu ve güçlendiriciyi indirmede herhangi bir başarının "pastanın üzerindeki krema" olacağını söylemişti. 

Bezos, yarışa dahil olamadı: New Glenn'in fırlatılışı geri sayım sırasında iptal edildi! - 3

Blue Origin bugüne kadar turistleri uzayın kıyısına taşıma görevleri gerçekleştirdi ancak insan ve uydu taşıyabilen bir roketi yörüngeye gönderme kapasitesine ulaşamadı. 

Bezos, yarışa dahil olamadı: New Glenn'in fırlatılışı geri sayım sırasında iptal edildi! - 4

Öte yandan Bezos geçen yıl NYT Dealbook Zirvesi'nde "Uzaya erişim maliyetini düşürmemiz gerekiyor. Bir sonraki neslin veya ondan sonraki neslin sanayi atıklarını Dünya'dan uzaklaştırabileceği ön koşulları belirleyebiliriz ve sonra bu gezegen olması gerektiği gibi korunacaktır" açıklaması yapmıştı. 

Bezos, yarışa dahil olamadı: New Glenn'in fırlatılışı geri sayım sırasında iptal edildi! - 5

New Glenn’in geliştirilme süreci, şirket içinde üretilen BE-4 motorlarının tamamlanmasındaki gecikmeler nedeniyle uzadı.

Blue Origin, bu süreçte daha geleneksel bir mühendislik metodu izledi ve planlanmamış patlamaları en aza indirmeyi hedefledi. 

Bezos, yarışa dahil olamadı: New Glenn'in fırlatılışı geri sayım sırasında iptal edildi! - 6

NG-1 GÖREVİ

Blue Origin, yaklaşan ilk görevi NG-1 olarak adlandırıyor.

New Glenn, bu uçuşta bir yük taşıyacak: şirketin "Blue Ring" uzay aracı platformunun test versiyonu.

Bu platform, müşteri yüklerini çeşitli yörüngelere ulaştırmak gibi görevler için tasarlandı.

Şirketin geçen ay yaptığı bir görev tanımına göre, bu test modeli Blue Ring’in iletişim yeteneklerini yörüngeden yere doğrulayacak.

NG-1 görevi, Blue Origin’in New Glenn roketini ABD hükümeti için ulusal güvenlik görevlerini fırlatmaya sertifikalandırma sürecine de katkı sağlayacak.

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