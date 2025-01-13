Bezos, yarışa dahil olamadı: New Glenn'in fırlatılışı geri sayım sırasında iptal edildi!
Amazon CEO'su ve serveti ile dünyanın en zengin yüz insanından biri olan Jeff Bezos'un sahip olduğu havacılık ve uzay araştırma merkezi Blue Origin, New Glenn adı verilen ilk roketini bugün yörüngeye yerleştirmesi planlanıyordu. Şirket "birkaç anormallik" nedeniyle geri sayım sırasında ilk fırlatılışın iptal edildiğini duyurdu.
Jeff Bezos’un sahip olduğu havacılık girişimi Blue Origin, on yıldan uzun süredir devam eden çalışmalarının ardından, ilk roketini bugün yörüngeye yerleştirmeyi planlıyordu. Ancak geri sayım sırasında fark edilen anormallikler nedeniyle New Glenn'in fırlatılışı iptal edildi.
Bir sonraki fırlatma denemesinin ne zaman gerçekleştirileceği ise yapılacak incelemeler ardından duyurulacak.