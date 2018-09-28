Bilgisayarınızda gizlice kripto para ürettiren 8 virüs

Gelişmiş bir madencilik solucanı olan MassMiner, hedeflediği sisteme sızmak için çeşitli exploitleri ve hackleme tekniklerini bir araya getiriyor. MassMiner’in hedefleyeceği sunucuları bulmak için kullanılan MassScan tarama aracı, internetin altı dakikadan az bir sürede taranabilmesine yol açıyor. MassMiner, şifreleri aşmayı sağlayan bir yöntem olan ve Gh0st olarak adlandırılan bir teknik aracılığıyla ise siber saldırganlarla sistem arasında iletişimi gerçekleştiren bir komuta ve kontrol sistemi tasarlıyor.





