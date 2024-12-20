Bilim dünyası şaşkın: İnsan vücudunda gizemli yaşam formu keşfedildi

FAYDALI MI, ZARARLI MI?

Bilim insanları, dikilitaşların insan mikrobiyomunda önemli bir rol oynayabileceğini ancak bu organizmaların faydalı mı yoksa zararlı mı olduklarını bilmediklerini ifade ediyor. Stanford biyokimyacısı Ivan Zheludev, “Bu çılgınlık, ne kadar çok bakarsak o kadar daha fazlasını keşfediyoruz,” diyor.