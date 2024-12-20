Bilim dünyası şaşkın: İnsan vücudunda gizemli yaşam formu keşfedildi
Bilim insanları, insan vücudunun içinde daha önce bilinmeyen, virüs benzeri bir yaşam formu keşfetti. "Dikilitaş" olarak adlandırılan mikroorganizmaların faydalı mı yoksa zararlı mı oldukları henüz bilinmiyor.
Bilim insanları, insan vücudunun içinde, daha önce keşfedilmemiş bir yaşam formu buldu. Dikilitaş olarak adlandırılan bu yeni mikro organizmalar, virüs benzeri yapılarıyla dikkat çekiyor.
Yapılan araştırmalar, dikilitaşların insan vücudunda yaygın olarak bulunduğunu ve bu organizmaların, konakçının içinde bir yıl kadar yaşayabildiğini ortaya koydu.