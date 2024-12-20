Bilim dünyası şaşkın: İnsan vücudunda gizemli yaşam formu keşfedildi

Bilim insanları, insan vücudunun içinde daha önce bilinmeyen, virüs benzeri bir yaşam formu keşfetti. "Dikilitaş" olarak adlandırılan mikroorganizmaların faydalı mı yoksa zararlı mı oldukları henüz bilinmiyor.

Bilim dünyası şaşkın: İnsan vücudunda gizemli yaşam formu keşfedildi - 1

Bilim insanları, insan vücudunun içinde, daha önce keşfedilmemiş bir yaşam formu buldu. Dikilitaş olarak adlandırılan bu yeni mikro organizmalar, virüs benzeri yapılarıyla dikkat çekiyor.

Yapılan araştırmalar, dikilitaşların insan vücudunda yaygın olarak bulunduğunu ve bu organizmaların, konakçının içinde bir yıl kadar yaşayabildiğini ortaya koydu. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bilim dünyası şaşkın: İnsan vücudunda gizemli yaşam formu keşfedildi - 2

YENİ YAŞAM FORMU

Araştırmacılar, dikilitaşların genetik materyalinin dairesel RNA halkalarından oluştuğunu belirtiyor. Bu organizmalar, kendi kendine organize olan çubuk benzeri yapılar oluşturuyor ve genellikle ağız ile bağırsaklarda bulunuyor. Ancak, bu organizmaların nasıl yayıldığına dair henüz bir bilgi yok.

Bilim dünyası şaşkın: İnsan vücudunda gizemli yaşam formu keşfedildi - 3

FAYDALI MI, ZARARLI MI?

Bilim insanları, dikilitaşların insan mikrobiyomunda önemli bir rol oynayabileceğini ancak bu organizmaların faydalı mı yoksa zararlı mı olduklarını bilmediklerini ifade ediyor. Stanford biyokimyacısı Ivan Zheludev, “Bu çılgınlık, ne kadar çok bakarsak o kadar daha fazlasını keşfediyoruz,” diyor.

Bilim dünyası şaşkın: İnsan vücudunda gizemli yaşam formu keşfedildi - 4

DİKİLİTAŞLARIN EVRİMSEL ROLÜ 

Dikilitaşlar, bitkileri enfekte eden viroidlere benzer şekilde RNA halkalarından oluşuyor. Bu durum, dikilitaşların evrimsel süreçte önemli bir yer tutmuş olabileceğini düşündürüyor. Ancak, bu küçük organizmaların insan sağlığı üzerindeki etkileri hala belirsiz.

Bilim dünyası şaşkın: İnsan vücudunda gizemli yaşam formu keşfedildi - 5

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR 

Şu anda, dikilitaşların insan sağlığı üzerindeki etkilerine dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte, bilim insanları bu organizmaların insan mikrobiyomunun sağlığına olan etkilerini anlamak için çalışmalarını sürdürüyor. 

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