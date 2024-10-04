Bilim dünyasında çığır açan keşif: İnsan yaşamını durdurmak mümkün mü?

Çalışmanın ortak yazarı Nicolas Rivron, "Doğal olarak uykuda kalma yeteneğimizi kaybetmiş olsak da, bu deneyler yine de bu içsel yeteneği koruduğumuzu gösteriyor," dedi. Rivron, bu mekanizmanın embriyo sağlığını değerlendirmek ve rahim içinde daha iyi tutunma şansını artırmak için geniş bir zaman penceresi sağlama potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.