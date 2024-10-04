Bilim dünyasında çığır açan keşif: İnsan yaşamını durdurmak mümkün mü?
Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, insan embriyosunun büyümesini kontrol etmenin mümkün olduğunu gösterdi. Araştırma ekibi, fetal büyümeyi etkileyen belirli biyolojik reaksiyon zincirlerindeki aktiviteyi azaltarak ,embriyonun büyümesini geçici olarak durdurmayı başardı.
Bilim insanları, insan embriyosunun büyümesini durdurmanın tıbbi açıdan devrim niteliğinde bir yöntemini geliştirdi. Araştırma ekibi, fetal büyümeyi etkileyen belirli biyolojik reaksiyon zincirlerindeki aktiviteyi azaltarak, döllenmiş embriyonun rahim duvarına yerleşmesini geçici olarak durdurmayı başardı.