Bilim dünyasında panik yaratan canlı: Bulaşıcı kanser türü üretiyor, yavrularına aktarabiliyor!
Fransa'daki bilim insanları, kahverengi hidra adlı deniz canlısının kanserli tümörleri yavrularına aktarabildiğini keşfetti. Uzmanlar, bu canlının bulaşıcı kanserlerin doğada yayılmasına neden olabileceğini ve bu durumun ekolojik sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı.
Fransa'daki bilim insanları, denizanasına benzer bir yaratık olan kahverengi hidranın (Hydra oligactis), kanserli tümörleri yavrularına aktarabildiğini keşfetti.
Yunan mitolojisindeki göl canavarlarından esinlenerek adlandırılan bu organizmanın, doğada yayılma potansiyeli, ekolojik denge açısından ciddi endişelere yol açıyor.
Araştırmacılar, bu bulaşıcı kanserlerin doğada kontrolsüz yayılması durumunda olumsuz ekolojik sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.