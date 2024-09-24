Bilim dünyasında panik yaratan canlı: Bulaşıcı kanser türü üretiyor, yavrularına aktarabiliyor!

SON 10 YILDA TAZMANYA CANAVARLARINI YOK ETTİ

Yapılan çalışmalar, kahverengi hidraların yalnızca laboratuvar ortamında kanser geliştirdiğini gösterse de, bu tür tümörlerin son on yılda Avustralya kıyılarındaki Tazmanya canavarlarının neredeyse yok olmasına neden olduğu biliniyor.

Araştırma ekibi, çevresel kirliliğin daha bulaşıcı kanser türlerine yol açabileceğinden endişe ederken, bu hastalığın insanlara etkisinin henüz net olmadığını vurguladı.