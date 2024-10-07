Bilim dünyasını şaşırtan keşif: Dünyanın en eski mikropları bulundu!

Bilim insanları, Güney Afrika’daki 2 milyar yıllık bir kayada, dünya üzerindeki en yaşlı mikropları keşfetti. Uzmanlar bu buluşun, yalnızca Dünya’nın yaşam tarihini aydınlatmakla kalmayıp, aynı zamanda Mars’taki potansiyel yaşam formlarının geçmişine dair de yeni bilgiler sunma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Bilim dünyasını şaşırtan keşif: Dünyanın en eski mikropları bulundu! - 1

Yapılan yeni bir araştırma, dünyanın en eski mikroplarını ortaya çıkardı. 2 milyar yıllık kayada bulunan mikroplar, yalnızca Dünya'nın değil, Mars'ın da geçmişine ışık tutabilir.

Yeryüzünün derinliklerinde, mikropların uzun süre hayatta kalabileceği özel ortamlar oluşabiliyor. Bu organizmalar, milyonlarca yıl boyunca varlıklarını sürdürebiliyor. Yeni araştırma, Güney Afrika’daki Bushveld Magmatik Kompleksi’nde gerçekleştirilirken, burada daha önce tespit edilen mikroplardan neredeyse 1,9 milyar yıl daha yaşlı örnekler bulundu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bilim dünyasını şaşırtan keşif: Dünyanın en eski mikropları bulundu! - 2

MİKROPLAR İÇİN ELVERİŞLİ ORTAM

Bushveld Magmatik Kompleksi, yaklaşık 2 milyar yıl önce magmanın yavaşça soğumasıyla oluşmuş bir bölgedir. İrlanda büyüklüğündeki bu alan, dünyanın en zengin maden yataklarından bazılarına ev sahipliği yaparken, küresel platinin yaklaşık yüzde 70’inin de buradan çıkarıldığı biliniyor. 

Uzmanlar bölgenin tarihsel olarak büyük ölçüde değişmeden kalmış olmasının, çok eski mikropların yaşaması için elverişli bir ortam sunduğunu belirtti. 

Bilim dünyasını şaşırtan keşif: Dünyanın en eski mikropları bulundu! - 3

CANLI OLDUKLARI DOĞRULANDI

Araştırma ekibi mikropları, yerin 15 metre altında, 30 santimetre uzunluğundaki 2 milyar yıllık kayada keşfetti. Çalışma, Microbial Ecology adlı hakemli dergide 2 Ekim’de yayımlandı.

Ekip, mikropların uzun yıllar boyunca kayada yaşadığını ve sondaj sırasında yüzeye çıkmadığını tespit etmek için çeşitli görüntüleme teknikleri kullandı.  Protein içeriğini inceleyen ekip, organizmaların canlı olduğunu doğruladı.

Bilim dünyasını şaşırtan keşif: Dünyanın en eski mikropları bulundu! - 4

1.9 MİLYAR YIL DAHA YAŞLI

Tokyo Üniversitesi’nden Yohey Suzuki, çalışmanın bulgularının heyecan verici olduğunu belirterek, “2 milyar yıllık kayaların yaşama elverişli olup olmadığını bilmiyorduk. Bu, şu ana kadar keşfedilen en eski canlı mikroorganizmalardan biri,” dedi.

Daha önceki araştırmalarda, en eski mikropların bulunduğu katmanın okyanus tabanının altındaki 100 milyon yıllık tortularda olduğu biliniyordu.

Bilim dünyasını şaşırtan keşif: Dünyanın en eski mikropları bulundu! - 5

Araştırmacılar, bu bulguları daha derinlemesine inceleyerek, Dünya’daki yaşamın kökenleri hakkında daha kapsamlı bilgi edinmeyi umuyor.

Ayrıca, NASA’nın Perseverance aracının Mars’tan, bu yeni keşfedilen kayaya yakın yaşlarda örnekler getirmeye hazırlandığı bilgisinin de heyecan verici olduğunu vurguladı.

Suzuki, “Dünya’daki 2 milyar yıl öncesine ait örneklerde mikrobiyal yaşamı bulmak, Mars’tan gelen örneklerde bulabileceklerimiz açısından büyük bir heyecan kaynağı,” ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER