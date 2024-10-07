Bilim dünyasını şaşırtan keşif: Dünyanın en eski mikropları bulundu!

1.9 MİLYAR YIL DAHA YAŞLI

Tokyo Üniversitesi’nden Yohey Suzuki, çalışmanın bulgularının heyecan verici olduğunu belirterek, “2 milyar yıllık kayaların yaşama elverişli olup olmadığını bilmiyorduk. Bu, şu ana kadar keşfedilen en eski canlı mikroorganizmalardan biri,” dedi.

Daha önceki araştırmalarda, en eski mikropların bulunduğu katmanın okyanus tabanının altındaki 100 milyon yıllık tortularda olduğu biliniyordu.