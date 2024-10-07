Bilim dünyasını şaşırtan keşif: Dünyanın en eski mikropları bulundu!
Bilim insanları, Güney Afrika’daki 2 milyar yıllık bir kayada, dünya üzerindeki en yaşlı mikropları keşfetti. Uzmanlar bu buluşun, yalnızca Dünya’nın yaşam tarihini aydınlatmakla kalmayıp, aynı zamanda Mars’taki potansiyel yaşam formlarının geçmişine dair de yeni bilgiler sunma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.
Yapılan yeni bir araştırma, dünyanın en eski mikroplarını ortaya çıkardı. 2 milyar yıllık kayada bulunan mikroplar, yalnızca Dünya'nın değil, Mars'ın da geçmişine ışık tutabilir.
Yeryüzünün derinliklerinde, mikropların uzun süre hayatta kalabileceği özel ortamlar oluşabiliyor. Bu organizmalar, milyonlarca yıl boyunca varlıklarını sürdürebiliyor. Yeni araştırma, Güney Afrika’daki Bushveld Magmatik Kompleksi’nde gerçekleştirilirken, burada daha önce tespit edilen mikroplardan neredeyse 1,9 milyar yıl daha yaşlı örnekler bulundu.