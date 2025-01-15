Bilim dünyasını şaşkına çevirdi: Gizemli kara delik hareket ediyor!

"NORMAL KARA DELİKLERE BENZEMİYOR"

Kara deliğin X-ışını flaşlarının sıklığının son iki yılda arttığı kaydedildi. Daha önce her 18 dakikada bir meydana gelen bu flaşlar, artık her 7 dakikada bir gerçekleşiyor.

Bu durum, gökbilimcilerin daha önce hiç gözlemediği bir olay olarak kayda geçti. MIT fizik bölümünün yüksek lisans öğrencisi Megan Masterson, "Yanıp sönme hızındaki bu kadar büyük bir değişim, normal bir kara deliğe kesinlikle benzemiyor" ifadelerini kullandı.