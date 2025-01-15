Bilim dünyasını şaşkına çevirdi: Gizemli kara delik hareket ediyor!

Bilim insanları, gizemli bir kara deliğin daha da tuhaf davranmaya başladığını söyledi. MIT araştırmacıları, 1ES 1927+654 adlı süper kütleli kara delikten gelen X-ışını flaşlarının sıklığının son iki yılda keskin bir şekilde arttığını açıkladı. Bilim dünyasını şaşkına çeviren bu keşifle ilgili araştırmalar sürüyor.

Bilim dünyasını şaşkına çevirdi: Gizemli kara delik hareket ediyor! - 1

Süper kütleli kara delikler, evrenin en gizemli ve güçlü nesnelerinden biri olarak biliniyor. Ancak, 1ES 1927+654 adlı kara delik, son dönemde olağandışı bir davranış sergileyerek bilim dünyasını şaşkına çevirdi.

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Bilim dünyasını şaşkına çevirdi: Gizemli kara delik hareket ediyor! - 2

MIT fizik doçentlerinden Erin Kara, araştırmalarında kara deliğin davranışındaki garipliği vurguladı. Kara, daha önce çok güzel olduğu için bu kara deliği izlediklerini, ancak sonradan çok daha tuhaf bir şey fark ettiklerini söyledi.

Bilim dünyasını şaşkına çevirdi: Gizemli kara delik hareket ediyor! - 3

"NORMAL KARA DELİKLERE BENZEMİYOR"

Kara deliğin X-ışını flaşlarının sıklığının son iki yılda arttığı kaydedildi. Daha önce her 18 dakikada bir meydana gelen bu flaşlar, artık her 7 dakikada bir gerçekleşiyor.

Bu durum, gökbilimcilerin daha önce hiç gözlemediği bir olay olarak kayda geçti. MIT fizik bölümünün yüksek lisans öğrencisi Megan Masterson, "Yanıp sönme hızındaki bu kadar büyük bir değişim, normal bir kara deliğe kesinlikle benzemiyor" ifadelerini kullandı.

Bilim dünyasını şaşkına çevirdi: Gizemli kara delik hareket ediyor! - 4

Araştırmacılar, bu olağan dışı artışın nedeni olarak kara deliğin etrafında dönen bir beyaz cüceyi işaret ediyor. Beyaz cüce, kara deliğin kenarına doğru hareket ediyor olabilir ve bu durum, kara deliğin etrafındaki olayları etkileyen büyük bir faktör olabilir.

Bilim dünyasını şaşkına çevirdi: Gizemli kara delik hareket ediyor! - 5

Masterson, "Beyaz cüceler gibi nesnelerin kara deliğe bu kadar yakın yaşaması, çok uzun süre boyunca bir olay ufkuna yakın kalması mümkün" diyerek bu teorinin doğruluğunu gelecekte yapılacak gözlemlerle sınayabileceklerini belirtti.

Bilim dünyasını şaşkına çevirdi: Gizemli kara delik hareket ediyor! - 6

Keşif, kara deliklerin davranışları ve evrendeki fiziksel süreçler hakkında yeni bilgiler sunuyor. Bulgular, Nature dergisinde yayımlanan "Bir Aşırı Süper Kütleli Kara Deliğin En Yakın Yörüngesine Yakın Mili-Hertz Salınımları" başlıklı makalede yer aldı.

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