Bilim dünyasını şaşkına çevirdi: Gizemli kara delik hareket ediyor!
Bilim insanları, gizemli bir kara deliğin daha da tuhaf davranmaya başladığını söyledi. MIT araştırmacıları, 1ES 1927+654 adlı süper kütleli kara delikten gelen X-ışını flaşlarının sıklığının son iki yılda keskin bir şekilde arttığını açıkladı. Bilim dünyasını şaşkına çeviren bu keşifle ilgili araştırmalar sürüyor.
Süper kütleli kara delikler, evrenin en gizemli ve güçlü nesnelerinden biri olarak biliniyor. Ancak, 1ES 1927+654 adlı kara delik, son dönemde olağandışı bir davranış sergileyerek bilim dünyasını şaşkına çevirdi.