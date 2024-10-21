Bilim insanlarından kritik adım: Uzaydan organ nakli mümkün mü?

Bilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdikleri deneylerle, mikro yerçekimi koşullarında insan karaciğer dokularını yetiştirmeyi ve bu dokuları Dünya'ya geri getirmeyi hedefliyor.

Bilim insanlarından kritik adım: Uzaydan organ nakli mümkün mü? - 1

Bilim insanları, karaciğer nakli çalışmalarını dönüştürebilecek bir yenilik peşinde. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilen deneylerle, insan karaciğer dokularının kendi kendine birleşmesi test ediliyor. Bu araştırmanın amacı, tıbbi alanda kullanılabilecek doku mühendisliği çözümleri geliştirmek.

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Bilim insanlarından kritik adım: Uzaydan organ nakli mümkün mü? - 2

Araştırmacılar, alçak Dünya yörüngesindeki mikro yerçekimi koşullarının, Dünya’da karşılaşılan doku mühendisliği sorunlarına çözüm olabileceğini düşünüyor. Deneyler, uzayda yetiştirilen dokuların Dünya’ya geri getirilmesi ve büyüme süreçlerinin devam ettirilmesi üzerine yoğunlaşıyor.

Bilim insanlarından kritik adım: Uzaydan organ nakli mümkün mü? - 3

Araştırmanın başındaki Dr. Tammy T. Chang, mikro yerçekimi koşullarının, Dünya'da üretilen karaciğer dokularına kıyasla daha iyi farklılaşma ve işlevsellik sağladığını belirtti. Bu bulgular, karaciğer nakilleri için alternatif veya destekleyici bir çözüm olarak karaciğer doku implantlarının üretimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bilim insanlarından kritik adım: Uzaydan organ nakli mümkün mü? - 4

DÜNYADA KULLANILABİLİR Mİ?

Eğer bu dokular uzayda başarılı bir şekilde yetiştirilebilirse, Dünya’da kullanılmak üzere güvenli bir şekilde korunmaları gerekecek. Araştırmacılar, dokuları zarar görmeden korumak için izokorik aşırı soğutma adlı bir tekniği test etmeyi planlıyor. Bu yöntem, dokuların çok daha uzun süre dayanmasını sağlayabilir.

Bilim insanlarından kritik adım: Uzaydan organ nakli mümkün mü? - 5

Dr. Chang, "Amacımız, Dünya'ya geri getirilebilecek işlevsel dokuları korumak ve bunları hastalık modelleme, ilaç testi ve tedavi amaçlı implantasyon gibi biyomedikal uygulamalarda kullanmak" dedi. Bu çalışma, organ nakli alanında devrim yaratma potansiyeline sahip.

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