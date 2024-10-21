Bilim insanlarından kritik adım: Uzaydan organ nakli mümkün mü?
Bilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdikleri deneylerle, mikro yerçekimi koşullarında insan karaciğer dokularını yetiştirmeyi ve bu dokuları Dünya'ya geri getirmeyi hedefliyor.
Bilim insanları, karaciğer nakli çalışmalarını dönüştürebilecek bir yenilik peşinde. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilen deneylerle, insan karaciğer dokularının kendi kendine birleşmesi test ediliyor. Bu araştırmanın amacı, tıbbi alanda kullanılabilecek doku mühendisliği çözümleri geliştirmek.