Bilim insanlarından kritik adım: Uzaydan organ nakli mümkün mü?

DÜNYADA KULLANILABİLİR Mİ?

Eğer bu dokular uzayda başarılı bir şekilde yetiştirilebilirse, Dünya’da kullanılmak üzere güvenli bir şekilde korunmaları gerekecek. Araştırmacılar, dokuları zarar görmeden korumak için izokorik aşırı soğutma adlı bir tekniği test etmeyi planlıyor. Bu yöntem, dokuların çok daha uzun süre dayanmasını sağlayabilir.