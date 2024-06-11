Bilim insanları 100 vakayı inceledi! Ölümden sonra hayatla ilgili inanılmaz tespit

İnsanların bu tür deneyimleri olduğunu binlerce yıldır bildiklerini belirten Dr. Palma, ölümden sonra hayatın mümkün olabileceğini ruhun (ya da zihin) kaybolmadığını, beden yeniden canlandırıldığında yaşamın kaldığı yerden devam edeceğini savunuyor. Ancak insan zihni hakkında çok az şey bilindiğini ve ne yazık ki bu sorunun kesin bir cevabı olmadığını belirtti.