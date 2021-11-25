Bilim insanları açıkladı: Astroloji ile burçlara inananlar narsist ve daha az zeki

Bunun yanı sıra, 'narsistik özelliklerin, astrolojinin bilim tarafından desteklendiği inancıyla ilişkili olduğunu ve bunun da narsistlerin genellikle gerçeğe daha dirençli olabileceğine dair bir durumu gösterdiğini belirttiler.

Öte yandan araştırmacılar, tüm değişkenleri kontrol ettikten sonra, “zeka seviyesi ne kadar yüksekse, astrolojiye olan inancın o kadar düşük olduğu” sonucuna ulaştı.