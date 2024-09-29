Bilim insanları açıkladı: Dünya'nın gizli bir katmanı daha olabilir!
Yeni araştırmalar, Dünya'nın gizli bir katmanı daha olabileceğini ortaya koydu. Buna göre Dünya'nın iç çekirdeğinin derinliklerinde bir çekirdek daha var olabilir. Bu da Dünya tarihinde belki de iki ayrı soğuma olayının yaşandığı anlamına geliyor. Uzmanlara göre bu keşif, "ders kitaplarının yeniden yazılmasını" gerektirebilir.
GİZLENMİŞ BİR İÇ ÇEKİRDEK DAHA OLABİLİR
Dünya'nın jeolojik tarihi karmaşık katmanlarının arasında yazılıdır. Araştırmalar, bu tarihin Dünya'nın geçmişinin derinliklerinde, az bilinen bölümleri olduğunu gösteriyor.
Son çalışmalar, Dünya'nın iç çekirdeğinin derinliklerinde bir çekirdeğin daha var olabileceğini ortaya koydu.