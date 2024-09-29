Bilim insanları açıkladı: Dünya'nın gizli bir katmanı daha olabilir!

"DERS KİTAPLARI YENİDEN YAZILACAK"

Ancak birkaç yıl önce Stephenson ve meslektaşları, Dünya'nın iç çekirdeğinin aslında iki ayrı katmandan oluşabileceğine dair kanıtlar buldular.

Stephenson o zamanlar, "Bu çok heyecan verici. Ders kitaplarını yeniden yazmamız gerekebilir!" açıklamasında bulundu.