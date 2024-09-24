Bilim insanları açıkladı: Dünya'yı ölümcül asteroitlerden kurtarmanın yolu bulunmuş olabilir!

ABD'nin New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque şehrindeki Sandia Ulusal Laboratuvarları'ndan bir ekip, X-ışınlarının devasa asteroitleri yörüngelerinden saptırmanın bir yolu olabileceğini açıkladı.



X-ışınları, halihazırda tıbbi tanılamada kullanılan bir teknoloji olarak bilinse de, yeni araştırmalar bu dalgaların insanlığın geleceğini kurtarabileceğini öne sürüyor.