Bilim insanları açıkladı: Dünya'yı ölümcül asteroitlerden kurtarmanın yolu bulunmuş olabilir!
Yapılan yeni bir araştırmaya göre, Dünya için potansiyel tehdit oluşturan asteroidleri önlemenin yolu bulunmuş olabilir. Bilim insanlarının X-ışınları kullanarak yaptıkları deneylerde çapları 4 km'ye kadar olan asteroidlerin yönlerinin saptırılabildiği gözlemlendi. Bu yeni buluş, Dünya’yı potansiyel çarpışmalardan koruyabilir ve gelecekte gezegen savunma stratejilerinde kullanılabilir.
ABD'nin New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque şehrindeki Sandia Ulusal Laboratuvarları'ndan bir ekip, X-ışınlarının devasa asteroitleri yörüngelerinden saptırmanın bir yolu olabileceğini açıkladı.
X-ışınları, halihazırda tıbbi tanılamada kullanılan bir teknoloji olarak bilinse de, yeni araştırmalar bu dalgaların insanlığın geleceğini kurtarabileceğini öne sürüyor.