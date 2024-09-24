Bilim insanları açıkladı: Dünya'yı ölümcül asteroitlerden kurtarmanın yolu bulunmuş olabilir!

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, Dünya için potansiyel tehdit oluşturan asteroidleri önlemenin yolu bulunmuş olabilir. Bilim insanlarının X-ışınları kullanarak yaptıkları deneylerde çapları 4 km'ye kadar olan asteroidlerin yönlerinin saptırılabildiği gözlemlendi. Bu yeni buluş, Dünya’yı potansiyel çarpışmalardan koruyabilir ve gelecekte gezegen savunma stratejilerinde kullanılabilir.

Bilim insanları açıkladı: Dünya'yı ölümcül asteroitlerden kurtarmanın yolu bulunmuş olabilir! - 1

ABD'nin New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque şehrindeki Sandia Ulusal Laboratuvarları'ndan bir ekip, X-ışınlarının devasa asteroitleri yörüngelerinden saptırmanın bir yolu olabileceğini açıkladı.

X-ışınları, halihazırda tıbbi tanılamada kullanılan bir teknoloji olarak bilinse de, yeni araştırmalar bu dalgaların insanlığın geleceğini kurtarabileceğini öne sürüyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bilim insanları açıkladı: Dünya'yı ölümcül asteroitlerden kurtarmanın yolu bulunmuş olabilir! - 2

4 KİLOMETREYE KADAR SAPTIRILABİLİR 

Laboratuvar deneylerinde, X-ışınlarının asteroitlerin yüzeyini buharlaştırarak gaz haline dönüştürdüğü ve yörüngelerini etkilediği gözlemlendi. 

Araştırmacılar, çapı 4 km'ye kadar olan asteroitlerin bu yöntemle saptırılabileceğini belirtirken, X-ışınlarının gelecekteki gezegen savunma görevlerinde önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı.

Bilim insanları açıkladı: Dünya'yı ölümcül asteroitlerden kurtarmanın yolu bulunmuş olabilir! - 3

Nature Physics dergisinde yayımlanan çalışma, X-ışınlarının etkili bir şekilde kullanılmasının, dünya çapında potansiyel yıkım oluşturabilecek asteroid tehditlerine karşı bir önlem sağlayabileceğini ortaya koydu.

Bilim insanları açıkladı: Dünya'yı ölümcül asteroitlerden kurtarmanın yolu bulunmuş olabilir! - 4

X-ışınları ile yapılan simülasyonlar, asteroitlerin yüzeyinin ısıtılması yoluyla oluşan buhar bulutunun, asteroidin yörüngesini değiştirebileceğini gösterdi.

Araştırmacılar, elde ettikleri sonuçları daha büyük asteroitleri içeren simülasyonlara ölçeklendirmeyi planlıyor.

Bilim insanları açıkladı: Dünya'yı ölümcül asteroitlerden kurtarmanın yolu bulunmuş olabilir! - 5

Geçmişte yaşanan büyük asteroid çarpışmalarının, iklim değişikliklerine ve büyük yıkımlara yol açtığı dikkate alındığında, uzmanlar bu yeni strateji, gelecekte insanlık için kritik bir savunma mekanizması olabilir.

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