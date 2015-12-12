Bilim insanları açıkladı! İşte kara delikten ilk fotoğraf
ntv.com.tr
Bilim insanları bugün uzay ile ilgili çok konuşulacak bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında bugüne kadar çekilen ilk kara delik fotoğrafı kamuoyu ile paylaşıldı.
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Bilim insanları, bugün TSİ 16.00'da tüm dünyada eşzamanlı basın toplantılarıyla önemli bir duyuru yaptı.
National Science Foundation direktörü France Cordova açıklamanın kara delikler ile ilgili olacağını resmen duyurdu.
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BUGÜNE KADAR ÇEKİLEN İLK KARA DELİK FOTOĞRAFI
EHT Direktörü Shep Doelman ise bugüne kadar çekilen ilk kara delik fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı.
Söz konusu kare 'Proje EHT' isimli proje kapsamında gerçekleştirilebildi.
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DÜNYA'DAN 53 MİLYON IŞIK YILI UZAKTA
Söz konusu fotoğraftaki kara delik 'galaxy M87'de (Messier 87) yer alıyor.
Messier 87 gezegenimizden 53 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.
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İLK ADIM 2017'DE ATILMIŞTIBilim insanları 2017 yılında 'Proje EHT' isimli proje kapsamında galaksinin merkezi Sagittarius A*'da bulunduğu belirtilen süper kütleli kara deliğin görüntülenmesi amacıyla küresel bir teleskop çalıştırmıştı.
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"EİNSTEİN'IN TEORİSİNE KATKI SUNACAK"Kara delikler ile ilgili elde edilen bulguların Albert Einstein'ın izafiyet teorisine katkı sunacağı belirtiliyor.
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6Söz konusu teori, 1905 yılında yer çekimi kanunlarıyla diğer doğal güçlerin arasındaki ilişkiyi açıklamak için oluşturulmuştu.
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ALBERT EİNSTEİN KİMDİR?Albert Einstein, 14 Mart 1879 tarihinde Almanya'nın Ulm kentinde doğdu.
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820. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi olarak nitelenen Einstein, görelilik kuramını geliştirmiş, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına önemli katkılar sağlamıştı.
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9Kuramsal fiziğine katkılarından ve fotoelektrik etki olayına getirdiği açıklamadan dolayı 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştü.
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KARA DELİK NEDİR?
Kara delikler, çok küçük bir alanda çok büyük kütlenin sıkışması ile meydana geliyor.
Oluşan muazzam çekim alanı nedeniyle, ışık dahil her türlü maddi oluşumu ve ışığı yutuyor
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HUBBLE'IN GÖZÜNDEN EVRENİN DERİNLİKLERİNE YOLCULUK1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan ve bugüne kadar yüzbinlerce fotoğraf çeken Hubble Uzay Teleskobu, yakaladığı her kareyle karanlık evreni insanlık biraz daha görünür kıldı.
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12Yıldızlardan yayılan ışık, ışık hızıyla ilerliyor. Bu yüzden yıldızlara bakarken aslında geçmişe bakıyoruz.
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HUBBLE 'YABAN ÖRDEĞİ'Nİ GÖRÜNTÜLEDİ
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), parlak yıldızlarının "V" biçimi göç eden yaban ördeklerini andırdığı için "Yaban Ördeği Yıldız Kümesi" olarak adlandırılan "Messier 11" yıldız öbeğinin Hubble tarafından çekilen fotoğraflarından derlenen bir kolaj imajı yayımladı.
Bilinen en zengin ve kompakt yıldız kümelerinden biri olan Messier 11'in yaklaşık 220 milyon yaşında olduğu ve 2 bin 900 yıldıza ev sahipliği yaptığı tahmin ediliyor.
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14İşte 1 yıl sonra görevi Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin gelişmiş kızılötesi merceklerle donattığı James Webb Uzay Teleskobu'na bırakacak olan Hubble'dan bizleri zamanda geriye götüren efsaneleşmiş görüntüler...
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