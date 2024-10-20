Bilim insanları açıkladı: Kas kaybını etkileyen yeni genler bulundu

Bilim insanları, kas kaybı sürecinde anahtar rol oynayan yeni genler tespit etti.



İsveç'teki Karolinska Enstitüsü ve Karolinska Üniversite Hastanesi ile İngiltere’deki Anglia Ruskin Üniversitesi'nin ortak çalışması, kas kaybını tetikleyen genler ile ilgili yeni bilgiler sunuyor. Araştırmacılar, sarkopeni hastalığı olan yaşlı insanlar için bu süreçle bağlantılı tedavileri etkileyebilecek yeni tespitleri olduğunu duyurdu.