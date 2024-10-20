Bilim insanları açıkladı: Kas kaybını etkileyen yeni genler bulundu
Bilim insanları, kas kaybını tetikleyen yeni genler keşfetti. İsveç ve İngiltere'deki araştırmalar, özellikle yaşlı bireylerde sarkopeni ile ilgili tedavi yöntemlerine ışık tutuyor. Yapay zeka kullanılarak analiz edilen gen verileri, USP54 geninin kas zayıflamasında önemli bir rol oynadığını ortaya koydu. Bu bulgular, yaşlılarda kas kütlesinin korunmasına yönelik egzersiz bazlı müdahalelerin geliştirilmesine yardımcı olabilir.
Bilim insanları, kas kaybı sürecinde anahtar rol oynayan yeni genler tespit etti.
İsveç'teki Karolinska Enstitüsü ve Karolinska Üniversite Hastanesi ile İngiltere’deki Anglia Ruskin Üniversitesi'nin ortak çalışması, kas kaybını tetikleyen genler ile ilgili yeni bilgiler sunuyor. Araştırmacılar, sarkopeni hastalığı olan yaşlı insanlar için bu süreçle bağlantılı tedavileri etkileyebilecek yeni tespitleri olduğunu duyurdu.