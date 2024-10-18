Bilim insanları açıkladı: Küresel ısınmanın çözümü elmas tozunda!
Bilim insanları, dünyanın en büyük problemlerinden biri olan küresel ısınmaya çözüm bulmuş olabilir. Yapılan yeni bir araştırmaya göre, tratosfere püskürtülecek elmas tozu güneş ışınlarını yansıtarak Dünya'nın ısısını düşürebilir.
5 MİLYON TON ELMAS
Bilim insanları, atmosferin stratosfer tabakasına yılda 5 milyon ton elmas tozu püskürtülmesinin Dünya'nın ısısını 1,6 derece düşürebileceğini ve küresel ısınma etkilerinin azaltılabileceğini tespit etti.