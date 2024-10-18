Bilim insanları açıkladı: Küresel ısınmanın çözümü elmas tozunda!

İKLİM MODELİ OLUŞTURULDU

Bu amaçla, aerosollerin kimyasını, atmosferde nasıl hareket ettiğini ve ısıya karşı nasıl davrandığını içeren bir "3 boyutlu iklim modeli" oluşturuldu.



Kükürt dioksitin yanı sıra, kireçtaşının ana maddesi olan kalsit, elmas ve alüminyumdan oluşan 7 bileşik üzerinde denemeler yapıldı.



Her bir denemenin bir süper bilgisayarda gerçek zamanlı olarak bir haftadan fazla sürdüğü modelde, her bir bileşiğin etkileri 45 yıllık süreler için değerlendirildi.