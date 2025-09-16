Bilim insanları açıkladı: Mavi gözler gerçekte "mavi" değil
Bilim insanları, mavi gözlerin aslında pigmentten değil ışığın saçılmasından kaynaklandığını ortaya koydu.
Bir kişiye bakarken ilk fark edilen özelliklerden biri göz rengidir. Özellikle mavi gözler çoğu kişiyi etkiler; ancak bilimsel gerçek şaşırtıcı. Uzmanlara göre mavi gözler, sandığımız gibi mavi pigment içermez.
DailyMail'de yer alan habere göre; Mavi rengin kaynağı, Tyndall etkisi olarak bilinen bir olgu. Bu etki, gökyüzünün ve denizin mavi görünmesine benzer şekilde ışığın saçılmasıyla oluşuyor.