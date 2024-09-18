Bilim insanları açıkladı: Ölüm ve yaşamın ötesinde üçüncü bir durum var!
Bilim insanları, ölü bir organizmanın hücrelerinin ölümünden sonra bile işlev gösterebildiği "üçüncü bir hâl" keşfetti. Seattle'daki Washington Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi ölü hücrelerin kendi kendine hareket edebilen, kendini onarabilen ve kopyalayabilen yeni yaşam formlarına dönüştüğünü açıkladı.
Bilim insanları, yaşam ve ölümün ötesinde "üçüncü bir hâl" olarak adlandırdıkları yeni bir durumu keşfetti.
Geleneksel olarak yaşam ve ölüm, zıt kavramlar olarak görülse de, ölü organizmaların hücrelerinden yeni çok hücreli yaşam formlarının ortaya çıkması bu algıyı değiştirebilir.