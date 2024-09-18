Bilim insanları açıkladı: Ölüm ve yaşamın ötesinde üçüncü bir durum var!

Bilim insanları, yaşam ve ölümün ötesinde "üçüncü bir hâl" olarak adlandırdıkları yeni bir durumu keşfetti.

Geleneksel olarak yaşam ve ölüm, zıt kavramlar olarak görülse de, ölü organizmaların hücrelerinden yeni çok hücreli yaşam formlarının ortaya çıkması bu algıyı değiştirebilir.