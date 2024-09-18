Bilim insanları açıkladı: Ölüm ve yaşamın ötesinde üçüncü bir durum var!

Bilim insanları, ölü bir organizmanın hücrelerinin ölümünden sonra bile işlev gösterebildiği "üçüncü bir hâl" keşfetti. Seattle'daki Washington Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi ölü hücrelerin kendi kendine hareket edebilen, kendini onarabilen ve kopyalayabilen yeni yaşam formlarına dönüştüğünü açıkladı.

Bilim insanları açıkladı: Ölüm ve yaşamın ötesinde üçüncü bir durum var! - 1

Bilim insanları, yaşam ve ölümün ötesinde "üçüncü bir hâl" olarak adlandırdıkları yeni bir durumu keşfetti.

Geleneksel olarak yaşam ve ölüm, zıt kavramlar olarak görülse de, ölü organizmaların hücrelerinden yeni çok hücreli yaşam formlarının ortaya çıkması bu algıyı değiştirebilir.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bilim insanları açıkladı: Ölüm ve yaşamın ötesinde üçüncü bir durum var! - 2

Toplumda ölüm, bir organizmanın işleyişinin geri dönüşü olmayan şekilde durması olarak kabul ediliyor. Ancak organ bağışı gibi uygulamalar, ölümden sonra bile belirli organ ve hücrelerin işlevlerini sürdürebildiğini gösteriyor.

Bilim insanları açıkladı: Ölüm ve yaşamın ötesinde üçüncü bir durum var! - 3

HAREKET EDEBİLİYORLAR

Son araştırmalar, bazı hücrelerin ölümden sonra besin, oksijen, biyoelektrik ve biyokimyasal koşullar sağlandığında yeni işlevler kazanarak çok hücreli organizmalara dönüşme kapasitesine sahip olduğunu ortaya koydu.

Örneğin, ölü kurbağa embriyolarından alınan deri hücreleri, laboratuvar ortamında "ksenobot" adı verilen yeni organizmalara dönüştü.

Bu organizmalar, orijinal biyolojik rollerinin ötesinde davranışlar sergileyerek çevrelerinde hareket edebiliyor.

Bilim insanları açıkladı: Ölüm ve yaşamın ötesinde üçüncü bir durum var! - 4

HÜCRELERİ ONARIYOR

Bilim insanları, insan akciğer hücrelerinin de kendi kendine hareket edebilen "antrobotlar" adı verilen minyatür çok hücreli organizmalara dönüşebildiğini keşfetti.

Bu antrobotlar, yalnızca çevrelerinde gezinmekle kalmıyor, aynı zamanda yaralı nöron hücrelerini onarma yeteneğine de sahip.

Bilim insanları açıkladı: Ölüm ve yaşamın ötesinde üçüncü bir durum var! - 5

"YAŞAM ÖLÜMLE SONA ERMİYOR"

Araştırma, hücresel sistemlerin esnekliğini ve organizmaların ölüm sonrası dönemde yeni formlara dönüşme yeteneğini gözler önüne seriyor.

Üçüncü hâl, yaşamın ölümle sona ermediği, dönüşüm yoluyla devam edebileceği fikrini güçlendiriyor.

Bilim insanları açıkladı: Ölüm ve yaşamın ötesinde üçüncü bir durum var! - 6

TIP ALANINDA YENİ YÖNTEMLER

Ayrıca, bu durum tıp alanında yeni tedavi olanakları sunuyor. Örneğin, antrobotlar tedavi taşıma veya hasarlı dokuları onarma gibi uygulamalarda kullanılabilir.

Sınırlı bir ömre sahip olmaları, kontrolsüz hücre büyümesini de önleyebilir. Gelecekte, tedavisinde zorlandığımız pek çok konuda daha etkili çözümler geliştirmek mümkün olabilir.

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