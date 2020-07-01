Bilim insanları açıkladı: Sıcaklık 3 kat hızlı artıyor

Güney Kutbu'nda sıcaklığın küresel ortalamaya göre üç kat daha fazla yükseldiği tespit edildi.

ntv.com.tr

Bilim insanları açıkladı: Sıcaklık 3 kat hızlı artıyor - 1

Yeni Zelanda'da Wellington Üniversitesi İklim Bilimi Bölümünden Kyle Clem ve ekibi, Güney Kutbu'ndaki meteoroloji istasyonu verilerini inceledi.

Çalışmada 1989-2018'de Güney Kutbu'ndaki sıcaklığın yaklaşık 1,8 derece yükseldiği, bunun da her 10 yıl için yaklaşık 0,6 derece artışa karşılık geldiği ifade edildi. Clem ve ekibi, bu değerlerin Güney Kutbu'nun son 30 yılda dünyanın diğer bölgelerine göre üç kat daha fazla ısındığını gösterdiğine işaret etti.

Clem, yaptığı açıklamada, Güney Kutbu'nun eskiden sıcaklıktan etkilenmediğini ama yaptıkları çalışmanın artık durumun böyle olmadığını gösterdiğini belirtti.

Bilim insanları açıkladı: Sıcaklık 3 kat hızlı artıyor - 2

"ANTARKTİKA'DAKİ BUZ ÖRTÜSÜ DAHA FAZLA ERİYEBİLİR"

Çalışmada bu sıcaklık artışının Antarktika'daki buz örtüsünün daha fazla erimesine neden olabileceği kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları, "Nature Climate Change" dergisinde yayımlandı.

Bilim insanları açıkladı: Sıcaklık 3 kat hızlı artıyor - 3

TÜM ZAMANLARIN SICAKLIK REKORU KIRILDI

Avrupa Birliği’nin iklim gözlem ağı geride bıraktığımız ayın tüm zamanların en sıcak mayıs ay olduğunu duyurdu.

Kopernik İklim Değişikliği Hizmeti (C3S) Mayıs 2020’nin, 1981’den 2020’ye kadarki Mayıs ayı ortalamalarına göre 0.63 derece daha sıcak geçtiğini açıkladı.

Bilim insanları açıkladı: Sıcaklık 3 kat hızlı artıyor - 4

Science Alert'ta yer alan habere göre, Dünya’daki donmuş toprakların büyük bölümüne ev sahipliği yapan Sibirya’da sıcaklıklar, geçen ay ortalamanın 10 derece Celsius (°C) üstüne çıktı.

Bilim insanları açıkladı: Sıcaklık 3 kat hızlı artıyor - 5

KÜRESEL ISINMA DÜNYA HARİTASINI NASIL DEĞİŞTİRECEK?

Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini hiç düşündünüz mü? Buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?

Bilim insanları açıkladı: Sıcaklık 3 kat hızlı artıyor - 6

Christian Aid  tarafından yayınlanan rapor Küresel Isınma'nın sonuçları ile ilgili oldukça ürkütücü uyarılarda bulunuyor.

Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek. Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.

Bilim insanları açıkladı: Sıcaklık 3 kat hızlı artıyor - 7

Rapora göre buzulların erimesinden en radikal şekilde etkilenecek ülkelerden birisi İngiltere. İngiltere'ye bakalım. Erime sonrasına bakın ne hale geliyor?

Bilim insanları açıkladı: Sıcaklık 3 kat hızlı artıyor - 8

İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de kıyı tarafları olduğu gibi su altında kalıyor, adalar küçülüyor.

Bilim insanları açıkladı: Sıcaklık 3 kat hızlı artıyor - 9

NASA'NIN GÖZÜNDEN DÜNYA'NIN 137 YILLIK DEĞİŞİMİ

Geçtiğimiz dönemde NASA tehlikenin boyutunu gözler önüne sermek için 1880'den günümüze olan değişikliği gösteren materyalleri yayınlamıştı.

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İşte NASA'nın gözünden Dünya'nın 137 yıllık değişimi
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