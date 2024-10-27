Bilim insanları açıkladı: Uzaylıların yaşamak için gezegene ihtiyacı olmayabilir!

Öte yandan, Sahra gümüş karıncaları gibi bazı organizmalar, hangi dalga boylarındaki ışığı emip hangilerini yansıttığını seçebilme yeteneğine sahiptir. Bu yetenek, uzaydaki yaşam formlarının sıcaklık kontrolü sağlaması açısından umut verici bir bulgu olarak değerlendiriliyor. Ancak, hafif elementlerin uzayda uçup gitmesi, bu organizmaların kütleçekim olmadan nasıl var olacağına dair sorulara yol açıyor.