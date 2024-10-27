Bilim insanları açıkladı: Uzaylıların yaşamak için gezegene ihtiyacı olmayabilir!
Uzayda yaşam olup olmadığı sorusu, bilim insanları ve araştırmacılar için büyük bir merak konusu. Şu ana kadar kesin bir yaşam bulgusuna rastlanmadı. Büyük ölçüde Dünya benzeri yerlerde yaşam arayışı sürdüren bilim insanları, aslında uzayda yaşamın gezegene ihtiyaç olmadan da var olabileceğini ortaya koydu.
Bilim insanları, uzayda hayatta kalmak için bir gezegene ihtiyaç duymayan yaşam formlarının var olabileceğini öne sürdü.
Harvard Üniversitesi'nden Robin Wordsworth ve Edinburgh Üniversitesi'nden Charles Cockell, yaptıkları yeni çalışmada, standart yaşam tanımlarının dışındaki ortamlarda gelişebilecek yaşam biçimlerini inceleyerek dikkat çekici bulgular elde etti.