Bilim insanları açıkladı: Yalancı insanları ele veren tek şey bu
Birinin yalan söylediğini anlamak çoğu zaman oldukça zor görünse de, son araştırmalar bunun aslında mümkün olabileceğini gösteriyor. Hollandalı bilim insanlarının yürüttüğü ve yakın zamanda tamamlanan bir çalışma, yalanları tespit etmenin basit ama etkili bir yöntemini ortaya koydu. Yapmanız gereken tek şey, “ayrıntı eksikliğine” dikkat etmek.
Amsterdam Üniversitesi Davranış Bilimleri Fakültesi’nde görevli araştırmacılar, insanların yalan söylediklerini anlamanın en güvenilir yollarından birinin, konuşmalarındaki detaylara odaklanmak olduğunu belirtiyor.