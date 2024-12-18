Bilim insanları açıkladı: Yalancı insanları ele veren tek şey bu

NEDEN AYRINTILAR ÖNEMLİ?

Yalanları ayırt etmek için uzun zamandır kullanılan yöntemler genellikle kişinin mimikleri ve beden dili gibi ipuçlarını analiz etmeyi içeriyordu. Ancak bilim insanlarına göre bu teknikler hem zorlayıcı hem de çoğu zaman yanıltıcı. Verschuere, “Birden fazla ipucuna aynı anda odaklanmaya çalışmak hem karmaşık hem de etkisiz bir yaklaşım,” diyor.