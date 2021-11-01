Bilim insanları açıkladı: İnternette tanışan çiftlerin boşanma olasılığı 6 kat daha fazla

"BULGULAR RAHATSIZ EDİCİ"

Marriage Foundation’un araştırma direktörü Harry Benson, bulguların "rahatsız edici" olduğunu söyledi.

Benson, “Çalışmamızın bulguları, evliliğin ilk yıllarında, bu şekilde tanışan çiftlerin, arkadaş, aile veya komşuları aracılığıyla tanışanlara kıyasla, karşılaştıkları tüm zorluklarla başa çıkmak için yeterli sosyal sermayeye veya çevrelerindeki yakın destek ağlarına sahip olmayabileceğini gösteriyor. Zamanla bu eşitsizlik ortadan kalkıyor, ancak soru şu ki, neden var?” dedi.