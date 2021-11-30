Bilim insanları bölünerek çoğalabilen ilk canlı robotları üretti: Kanser ve yaşlanmaya karşı büyük gelişme

Bilim insanları rejeneratif tıp* için atılan önemli bir adımda çoğalabilen ilk canlı robotları üretti. Xenobots 3.0 adı verilen ve bir milimetre büyüklüğündeki canlı makinelerin canlı ve programlanabilir organizmalar olduğu belirtildi.

Rejeneratif tıp, "normal işlevi eski haline getirmek için insan veya hayvan hücrelerini, dokularını veya organlarını yenileme süreciyle ilgilinen tıp dalı anlamına geliyor.