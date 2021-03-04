Bilim insanları Dünya'nın elektronik alt yapısını tehdit eden Güneş patlamalarının kaynağını ilk kez belirledi

ntv.com.tr 04.03.2021 - 14:54
Bilim insanları, uyduları, uçakları ve Dünya'nın eleoktronik alt yapısını tehdit eden güneş enerjili parçacıkların kaynağını ilk kez tespit etti. Güneş enerjili parçacıklar (SEP) Güneş'ten gelen yüksek enerjili parçacıklara deniliyor ve İlk olarak 1940'ların başında gözlemlendi.
Işık hızına ulaşabilen parçacıklar, uzay istasyonlarını ve uydu sistemlerine zarar verebileceği için büyük bir dikkatle takip ediliyor. Bu parçacıklar yeterince yüksek sayılarda Dünya'ya ulaşmayı başarırsa, uyduları ve elektronik altyapıyı bozabilir, ayrıca astronotlar ve vurduklarında uçakla seyahat eden insanlar için olası bir radyasyon riski oluşturabilirler.
ABD'de yer alan California Üniversitesi, Los Angeles ve George Mason Üniversitesi araştırmacılarından oluşan bir ekip, Dünya'ya doğru uçan parçacıkların bileşimini analiz etti. Bilim insanları aynı maddelerinin Güneş’in taç tabakasının altındaki en dış tabakasında üretildiğini buldu. Böylelikle bu parçacıkların kaynağı ilk kez tespit edilmiş oldu.
Bilim insanları, bu yeni bilginin, büyük bir Güneş fırtınasının ne zaman dünyayı tehdit edebileceğini hesaplamak ve potansiyel riskleri önlemek için kullanabileceğini söyledi.
Araştırmacılar sık sık yaşanan Güneş patlamaları ve eşlik eden manyetik problemlerin yaygınlığı nedeniyle araştırma için 2014 yılının verilerini değerlendirdi.