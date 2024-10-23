Bilim insanları "Elektronik burun" geliştirdi: Tehlikeli gazları tespit edebilecek

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde geliştirilen yeni bir elektronik burun, hastalıklar, tehlikeli gazlar ve bozulmakta olan yiyecekleri tespit edilebiliyor.

Bilim insanları "Elektronik burun" geliştirdi: Tehlikeli gazları tespit edebilecek - 1

Koku tarihsel olarak veba ve tüberküloz gibi hastalıklarla mücadelede önemli bir rol oynamış olsa da, insan burnu genellikle güvenilir bir teşhis aracı olarak kullanılacak kadar hassas değildir.

Ancak koku alma duyumuzdan esinlenen yeni bir elektronik 'burun' artık teşhis edilmemiş hastalıkları, tehlikeli gazları ve bozulmaya başlayan yiyecekleri tespit etmeyi mümkün kılabilir.

Gjovik'teki Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (NTNU) telekomünikasyon profesörü olan Michael Cheffena, bu buluşun arkasında anten teknolojisinin yattığına inanıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bilim insanları "Elektronik burun" geliştirdi: Tehlikeli gazları tespit edebilecek - 2

ELEKTRONİK BURUN NASIL ÇALIŞIYOR?

Anten, farklı frekanslardaki sinyallerin radyolarını iletir. Daha sonra bunların nasıl geri yansıdığını analiz ediyor.

Sinyallerin şekli mevcut gazlara göre değişmekte ve anten çalıştırıldığında ise daha fazla frekans iletilmektedir.

Cheffena, "Diğer elektronik burunlar, genellikle farklı teknolojiyle kaplanmış birkaç yüz sensöre sahip olabilir. Bu da onları hem çalıştırmak için çok yoğun güç harcayan hem de üretimi pahalı hale getiriyor. Ayrıca yüksek malzeme tüketimi de söz konusu. Buna karşılık anten sensörü tek tip kaplamaya sahip tek bir antenden oluşuyor." dedi.

Bilim insanları "Elektronik burun" geliştirdi: Tehlikeli gazları tespit edebilecek - 3

Sensör teknolojisi şu ana kadar darbeden zarar görmüş meyveler ve farklı boyutlardaki etler üzerinde test edildi.

Araştırmacılar, farklı gazların benzersiz kokularını algılayan algoritmaları ayarlayarak, teknolojinin hastalıkları da koklayabileceğine inanıyor.

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