Bilim insanları "Elektronik burun" geliştirdi: Tehlikeli gazları tespit edebilecek

Koku tarihsel olarak veba ve tüberküloz gibi hastalıklarla mücadelede önemli bir rol oynamış olsa da, insan burnu genellikle güvenilir bir teşhis aracı olarak kullanılacak kadar hassas değildir.

Ancak koku alma duyumuzdan esinlenen yeni bir elektronik 'burun' artık teşhis edilmemiş hastalıkları, tehlikeli gazları ve bozulmaya başlayan yiyecekleri tespit etmeyi mümkün kılabilir.

Gjovik'teki Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (NTNU) telekomünikasyon profesörü olan Michael Cheffena, bu buluşun arkasında anten teknolojisinin yattığına inanıyor.