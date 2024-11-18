Bilim İnsanları, ilk kez bir kara deliğin koronasının şeklini ortaya çıkardı

Buna göre, korona kara deliğinin Güneş koronasındaki gibi bir küre yerine, yığılma diski gibi bir disk şeklinde çevrelendiği ortaya çıktı.

Bu tür araştırmalar, kara delik modellerimizi geliştirmeye yardımcı olabilir.

Ayrıca, kara deliklerin maddeyi nasıl tükettiği ve uzak galaksilerde gözlemlediğimiz AGN'lere nasıl enerji sağladığı konusunda daha iyi bir anlayış sağlayabilir.