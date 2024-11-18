Bilim İnsanları, ilk kez bir kara deliğin koronasının şeklini ortaya çıkardı
Bir düzine gizlenmiş kara delikten veri toplayan bilim insanları, kara deliklerin Güneş'in koronasına benzer şekilde aşırı sıcak bir atmosfere sahip olduğunu doğruladı. Ayrıca araştırmacılar ilk kez bir kara deliğin koronasının şeklini ortaya çıkardı. NASA'nın verilerine göre bu korona, milyarlarca derece sıcaklığa ulaşıyor ve X-ışınları yayıyor.
Tam bir güneş tutulmasını gözlemleyebildiyseniz, Ay'ın etrafındaki parlak ışık halkasını da hatırlayacaksınız. Bu halka, Güneş'in ince dış atmosferi olan korona olarak bilinir.
Dünya'da bir vakum kadar ince olan bu yapı, milyonlarca derece sıcaklığa ulaşır ve yalnızca tutulma sırasında görülebilir.
Kara deliklerin dinamiklerini inceleyen modellere göre, kara deliklerin de bir korona barındırması gerektiği düşünülmektedir.
Ancak Güneş'in koronasına benzer şekilde, bu bölgeyi gözlemlemek oldukça zordur.