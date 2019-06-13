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Bilim insanları uyardı: Dünya karanlığa gömülebilir

CU Boulder'da görev alan bilim insanları dikkat çekici bir uyarıda bulundu.

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    Gezegenimizin içinde bulunduğu sistemin tek yıldızı olan Güneş Dünya için son derece önemli. Ancak Güneş'te yaşanacak anlık enerji patlamaları, elektronik cihazların yok olmasına sebep olabilir.
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    CU Boulder'da görev alan bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre, Güneş’te “süper patlama” ismi verilen şiddetli bir patlamanın yaşanabileceğinin altı çizildi. 

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    Söz konusu patlamanın gerçekleşmesi durumunda ise dünya çapındaki elektronik aygıtların zarar görebileceği vurgulandı. 

    Böyle bir patlamanın yörüngedeki uyduları da etkileyebileceği, bunun da küresel çapta bir soruna neden olabileceği belirtiliyor. 

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    Bahsi geçen patlamaların genellikle daha genç ve daha aktif yıldızlarda gerçekleştiği tahmin ediliyordu. Ancak son çalışma sonrası bu tarz patlamaların Güneş gibi olgun yıldızlarda da görülebileceği ortaya çıktı.
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    Yapılan açıklamada keşfi gerçekleştiren bilim insanlarının, gezegenimizin emniyetini sağlamaları için yetkililerle iletişime geçtiği bilgisine yer verildi.
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    DÜNYA'NIN SONUNU GETİREBİLECEK 10 FELAKET SENARYOSU

    DÜNYA'NIN SONUNU GETİREBİLECEK 10 FELAKET SENARYOSU

    Bir bahis şirketi geçtiğimiz dönemde gezegenimizin sonunu getirebilecek 10 felaket senaryosunu belirledi ve bahis oranlarını açıklamıştı.

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    Dünya dışı bir medeniyetin gezegenimizi işgali (Oran: 1'e 500)


  • 8

    Kara deliğin Dünya'yı yutması (Oran: 1'e 125)


  • 9

    Nano makinelerin insan medeniyetine son verip gezegenimizdeki hakim türe dönüşmesi (Oran: 1'e 100)


  • 10

    Yapay zekanın insanların komutundan çıkması (Oran: 1'e 80)


  • 11

    Biyolojik küresel savaş (Oran: 1'e 60)


  • 12

    Herhangi bir küresel doğal felaket (Oran 1'e 45)


  • 13

    Nükleer küresel savaş (Oran: 1'e 30)


  • 14

    Global salgın hastalık (Oran: 1'e 2)


  • 15

    Kıyamet Günü (Oran 1'e 1)


  • 16

    Güneş'in dev bir yıldıza dönüşerek gezenimizdeki hayata son vermesi (Oran: (1'e 1)
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