Bilim insanları uyardı: Musk'ın Mars planı, uzaylı arayışını tehlikeye atabilir

Elon Musk'ın 30 yıl içinde Mars'ta bir milyon kişilik bir şehir kurulacağını iddia etmesinin ardından Kızıl Gezegen araştırmacısı Profesör Andrew Coates, bu planın uzaylı yaşamı arayışını tehlikeye atacağını belirtti.

Bilim insanları uyardı: Musk'ın Mars planı, uzaylı arayışını tehlikeye atabilir - 1

Bu hafta Elon Musk, önümüzdeki 30 yıl içerisinde Mars'ta bir milyon kişilik bir şehrin gelişeceğini söyleyerek şaşırtıcı bir iddiada bulundu.

Bu açıklamaların adından fizikçi ve Mars araştırmacısı Profesör Andrew Coates, Musk'ın planının felaketle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

Coates, insan yerleşimcilerin gezegeni kirleteceğini ve uzaylı yaşamı arayışını tehlikeye atacağını savunuyor.

Profesör, Güneş sistemimizdeki yaşam hakkındaki gerçekleri öğrenmek istiyorsak insanlığın Mars'a sadece tek bir astronot göndermesi gerektiğini iddia ediyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bilim insanları uyardı: Musk'ın Mars planı, uzaylı arayışını tehlikeye atabilir - 2

MARS YOLCULUĞU UMUTLARINI ARTTIRDI

Musk'ın Mars'ta insan keşfinin geleceğine ilişkin yeni iddiaları, SpaceX'in bugüne kadarki en büyük atılımını gerçekleştirdiği sırada geldi.

13 Ekim'de şirket 71 metre uzunluğundaki Super Heavy güçlendiricisini başarıyla kalkış pistine indirdi.

Güçlendirici, 3,000 tonluk bir roketi 65 km havaya taşıdı ve ayrılıp kendisini fırlatma rampasına geri yönlendirmeden önce, 'Mechazilla' kollarıyla yakalandı.

SpaceX tarafından şimdiye kadar tasarlanan en büyük roket olan ve devasa Starship uzay aracını yörüngeye taşımak için gerekli olan bu başarı, Mars'a yerleşimci ve kaynak taşıyabilecek daha ucuz ve daha verimli uzay yolculuğu umutlarını arttırdı.

Bilim insanları uyardı: Musk'ın Mars planı, uzaylı arayışını tehlikeye atabilir - 3

ELON MUSK'IN MARS'TA KOLONİ PLANI

Super Heavy'nin inişinden kısa bir süre sonra X'te yazan Musk, "Eğer medeniyet önümüzdeki 30 yıl boyunca makul ölçüde istikrarlı olursa, Mars'ta bir milyondan fazla insanın yaşayabileceği bir şehir inşa edilecektir." dedi.

Ancak Profesör Coates, bu ölçekte bir insan yerleşimi inşa etmenin bilim insanları için ciddi sorunlar yaratacağı konusunda uyarıyor.

Bilim insanları uyardı: Musk'ın Mars planı, uzaylı arayışını tehlikeye atabilir - 4

Profesör Coates, mikrobik uzaylı yaşamının izlerini aramak için Mars yüzeyinin altını delecek olan NASA Rosalind Franklin gezici misyonunu geliştiren ekibin bir parçasıdır.

SpaceX, kızıl gezegene insan kaşifler göndererek kaçınılmaz olarak yüzeyi biyolojik materyalle kirletecektir.

Bu kirlenme, Profesör Coates gibi araştırmacıların gezegendeki geçmiş veya mevcut uzaylı yaşamının ince işaretlerini tespit etmesini çok daha zor hale getirecektir.

"BİRAZ DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Profesör Coates konuyla ilgili "Nihayetinde Elon Musk insanları Ay'a ve potansiyel olarak Mars'a götürmek istiyor ama bence ikincisi konusunda biraz dikkatli olmalıyız. Mars'a yaşam götürmediğimizden ve bunu ölçmediğimizden emin olmak için görevleri hazırlama şeklimizde çok dikkatli olmalı, teknolojide çok fazla temizlik yapmalıyız."  diye konuştu.

Bilim insanları uyardı: Musk'ın Mars planı, uzaylı arayışını tehlikeye atabilir - 5

Musk sık sık Starship uzay aracının ve Super Heavy iticisinin Mars'ta kalıcı bir varlık oluşturmak için kritik öneme sahip olacağını söyledi.

Kızıl Gezegen'de bir şehir kurmak, bu kısa pencerede milyonlarca ton kargo ve yolcu fırlatmayı gerektirecektir.

Musk, Starship ve Super Heavy'nin yüksek kapasitesi ve yeniden kullanılabilirliğinin bunu mümkün kılacağını umuyor. 

Bilim insanları uyardı: Musk'ın Mars planı, uzaylı arayışını tehlikeye atabilir - 6

Mars'taki biyolojik kirlenme riskini göz önünde bulunduran Profesör Coates, "Ay kesinlikle sorun değil, bunu yapabiliriz. Çünkü Mars'ın aksine Ay'da yaşam için gerekli olan bileşenlerin hiçbiri yok yani biyolojik kirlenme riski yok. Bunu çok büyük bir roketle yapabilmek harika bir şey, nihayetinde insanların Ay'ı keşfetmesine geri dönmemize yardımcı oluyor ki bununla ilgili bir sorunum yok ama bence Mars'a çok sayıda insanla gidiyoruz ve endişelenmeye başlamamız gereken yer de burası." diye konuştu.

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