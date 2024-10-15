Bilim insanları uyardı: Musk'ın Mars planı, uzaylı arayışını tehlikeye atabilir
Elon Musk'ın 30 yıl içinde Mars'ta bir milyon kişilik bir şehir kurulacağını iddia etmesinin ardından Kızıl Gezegen araştırmacısı Profesör Andrew Coates, bu planın uzaylı yaşamı arayışını tehlikeye atacağını belirtti.
Bu hafta Elon Musk, önümüzdeki 30 yıl içerisinde Mars'ta bir milyon kişilik bir şehrin gelişeceğini söyleyerek şaşırtıcı bir iddiada bulundu.
Bu açıklamaların adından fizikçi ve Mars araştırmacısı Profesör Andrew Coates, Musk'ın planının felaketle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.
Coates, insan yerleşimcilerin gezegeni kirleteceğini ve uzaylı yaşamı arayışını tehlikeye atacağını savunuyor.
Profesör, Güneş sistemimizdeki yaşam hakkındaki gerçekleri öğrenmek istiyorsak insanlığın Mars'a sadece tek bir astronot göndermesi gerektiğini iddia ediyor.