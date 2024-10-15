Bilim insanları uyardı: Musk'ın Mars planı, uzaylı arayışını tehlikeye atabilir

Mars'taki biyolojik kirlenme riskini göz önünde bulunduran Profesör Coates, "Ay kesinlikle sorun değil, bunu yapabiliriz. Çünkü Mars'ın aksine Ay'da yaşam için gerekli olan bileşenlerin hiçbiri yok yani biyolojik kirlenme riski yok. Bunu çok büyük bir roketle yapabilmek harika bir şey, nihayetinde insanların Ay'ı keşfetmesine geri dönmemize yardımcı oluyor ki bununla ilgili bir sorunum yok ama bence Mars'a çok sayıda insanla gidiyoruz ve endişelenmeye başlamamız gereken yer de burası." diye konuştu.